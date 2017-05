Shadow Warrior 2: Release für PS4 und Xbox One, aber nicht in Deutschland [U]

XOne PS4

Update:

Ab heute wird die Konsolenversion von Shadow Warrior 2 in den Online-Stores von PS4 und Xbox One erhältlich sein – zumindest theoretisch. Praktisch können deutsche Konsolenbesitzer den Port des seit Oktober 2016 auch hierzulande digital für PC erhältlichen Ego-Shooters jedoch nicht kaufen.

Gegenüber M!Games bestätigte die PR-Agentur von Publisher Devolver Digital, dass kein Konsolenrelease des Titels in Deutschland erfolgt. Dies war schon beim Vorgänger Shadow Warrior aus dem Jahre 2013 der Fall, obwohl dieser nie indiziert wurde. Der Erstling sollte Käufern des zweiten Teil auf PS4 als kostenlose Beigabe geschenkt werden. Da Shadow Warrior 2 nur digital erscheint ist auch die Möglichkeit des Imports der Retail-Fassung für Interessierte keine Option. Ob dem blutigen Action-Titel eine Altersfreigabe verweigert oder erst gar nicht zur Prüfung vorgelegt wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Originalmeldung vom 15. Mai:

Bisher war der im Oktober vergangenen Jahres erschienene First-Person-Shooter Shadow Warrior 2 (Testnote: 7.0) ausschließlich für Windows erhältlich. Noch diese Woche, am kommenden Freitag, den 19. Mai 2017, werden das polnische Entwicklerstudio Flying Wild Hog und der Publisher Devolver Digital den Titel auch für die Xbox One und die PS4 veröffentlichen. Das gaben die Macher zum Wochenende hin via Twitter bekannt.

Wie Tadek Zielinski, der Community Manager von Flying Wild Hog zudem über den offiziellen Playstation Blog verkündete, erhalten Besitzer der PS4, die ihr Exemplar über den Playstation Store erwerben, ein kostenloses Upgrade auf die Shadow Warrior Collection und bekommen somit den Vorgänger Shadow Warrior (Testnote: 7.0) als Download gratis dazu.