Rainbow Six - Siege: Vorerst keine Pläne für einen Nachfolger

Zum Release noch etwas schwächelnd, hat sich Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) inzwischen zu einem beliebten Multiplayer-Titel mit einer großen, soliden Fanbase entwickelt und wird von Ubisoft Montreal auch fleißig mit neuen Inhalten und Verbesserungen versorgt. Doch wie schaut es mit einem potentiellen Nachfolger aus? In einem Interview mit den Kollegen von Game Reactor auf das Thema angesprochen, gab der Brand Director Alexandre Remy zu verstehen, dass es wohl noch eine ganze Weile dauern wird, bevor eine Fortsetzung ins Haus steht:

Die Langlebigkeit ist für uns der wichtigste Aspekt. Unser Ziel ist es, das Spiel eine sehr lange Zeit am Leben zu halten. Wir sprechen hier von Jahren. Fünf Jahre, vielleicht auch mehr. Bei uns herrscht in Hinblick auf Ideen für neue Inhalte, Operatoren und Karten kein Mangel. Und so lange die Community stark bleibt, uns weiter unterstützt und es Leute gibt, die Rainbow Six - Siege spielen, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Aktuell haben wir gar keine Pläne für einen Nachfolger.