Dynasty Warriors 9 „hübscher als Nioh“ / Details zum PS4-Pro-Support

PS4

Atsushi Miyauchi, Game Director beim Entwicklerstudio Omega Force, hat in einem Interview mit der taiwanesischen Website Bahamuth’s Crazy Arcade über das kommende Dynasty Warriors 9 (in Japan Dynasty Warriors 8) gesprochen. Dabei verriet er auch Details zur geplanten PS4-Pro-Unterstützung. Der im Dezember vergangenen Jahres angekündigte Titel wird demnach die Ultra-HD-Auflösung (hochskaliert) unterstützen und soll dabei mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Alternativ könnt ihr das Spiel auch in 1080p und mit 60 FPS genießen.

Wie Miyauchi im Verlauf des Interviews erklärt, wurde der von Fans wegen schwacher Grafik kritisierte Vorgänger von Dynasty Warriors 9 noch für die PS3 entwickelt und erst später fit für die PS4 gemacht. Der neue Teil der Serie, der bekanntlich der erste Open-World-Titel der Reihe sein wird, wurde hingegen von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt. Laut Miyauchi soll das Spiel in puncto Grafikqualität auch das im Februar erschienene Nioh (Testnote: 8.0) von Team Ninja übertreffen. Ob das so stimmt, bleibt abzuwarten. Der Publisher Tecmo Koei hat zahlreiche neue Screenshots zum Spiel veröffentlicht, die ihr in unserer Bildergalerie bestaunen könnt. Dynasty Warriors 9 soll 2018 für die PS4 im Handel erscheinen.