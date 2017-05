Xbox One: Abwärtskompatibilitäts-Sale mit mehr als 275 Last-Gen-Spielen angekündigt

XOne

Microsoft plant am kommenden Dienstag, den 16. Mai 2017, einen großen Sale zu veranstalten, bei dem ihr zahlreiche Titel aus dem Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm günstiger erwerben könnt. Dies gab der Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb jüngst über den eigenen Twitter-Account bekannt.

Versprochen wird ein umfangreiches Angebot von mehr als 275 Last-Gen-Spielen, die ihr auf der Xbox One spielen könnt, darunter Call of Duty - Black Ops 2 (Testnote: 9.0), Red Dead Redemption (Testnote: 9.0), Skate 3 (Testnote: 9.0) und GTA 4. Der Preisnachlass beträgt laut Hryb teilweise bis zu 75 Prozent. Die aktuelle Abwärtskompatibilitätsliste könnt ihr unter dem Link in den Quellenangaben einsehen.