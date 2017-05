Vermutlich habt ihr dieses Wochenende schon eine Menge Lesestoff, denn seit dieser Woche ist die Retro Gamer 3/2017 am Kiosk erhältlich. Deswegen könnt ihr bestimmt auch über die geringfügige Verspätung unserer sonstigen Lesetipps hinwegsehen. In denen geht es heute um den Umgang mit Videospielen und den eigenen Kindern. Der Autor eines anderen Artikels erläutert, welche Chancen er darin sieht, den Holocaust in Spielen darzustellen. Schließlich geht es noch um die Bedeutung von Games in der KI-Forschung.

"Die Sache mit den Ballerspielen, den eigenen Kindern und der Oma"

Ninjalooter.de am 3. Mai, Imke

Sollten die eigenen Kinder aus dem Zimmer geschickt werden, wenn auf dem Fernseher gerade die Twitch-Übertragung eines Counter-Strike-Turniers läuft? Imke von Ninjalooter.de hält das für falsch und empfiehlt stattdessen: "Wir wollen unseren Kindern erklären, warum wir Spiele so lieben. Offen mit ihnen darüber reden anstatt ihnen etwas zu verschweigen, das ein normaler Bestandteil unseres Lebens ist. Und dazu gehören nicht nur die vielen positiven sondern auch gelegentlich die ein oder anderen negativen Aspekte. "

"Den Holocaust spielen"

Kulturrat.de, Felix Zimmermann, PDF-Direktlink

Der Holocaust ist in Videospielen, etwa in Weltkriegsshootern, bisher nie dargestellt worden. Felix Zimmermann sieht gerade hierdrin eine Chance. In der Zeitung Kultur & Politik des Deutschen Kulturrats argumentiert er: "Erstens birgt eine Imagination des Holocaust, die mit Rezeptionsgewohnheiten bricht, das Potenzial, die Holocausterinnerung zu bereichern." Analog sei dies bereits bei Filmen geschehen: "Vor allem »Schindlers Liste« stimulierte eine selbstkritische Holocausterinnerung und wird aus Sicht heutiger Forschung in seiner Bedeutung für eine deutsche Auseinandersetzung mit dem Holocaust hervorgehoben." Den Artikel findet ihr auf S.11 der hier verlinkten PDF-Datei.

"Why AI researchers like video games"

Economist.com am 11. Mai (Englisch)

Informatiker, die auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und selbst lernender Algorithmen forschen, zeigen zunehmend Interesse an Videospielen. Dieser Artikel des Economist beleuchtet, warumd das so ist. Zum einen fordern Spiele bestimmte Fähigkeiten ein, die sich auf die K.I. übertragen lassen müssen. Zum anderen dienen sie als Experimentierwiese: Ein im Beitrag vorgestellter Forscher arbeitet an selbstfahrenden Autos. Um zu sehen, ob sein Code Stop-Schilder zuversichtlich erkennt, verwendet er Material aus GTA 5.

