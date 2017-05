Thief: Fünfter Teil der Serie angeblich in Entwicklung

PC 360 XOne PS3 PS4

Das im Jahre 2014 von Eidos Montreal und Square Enix veröffentlichte Remake der Action-Adventure-Serie Thief (Testnote: 7.0) könnte in naher Zukunft einen Nachfolger erhalten. Dies zumindest gibt die Produktionsfirma Straight Up Films, die aktuell an einem Leinwand-Debüt von Meisterdieb Garrett arbeitet, auf ihrer Homepage bekannt. Dort heißt es im Text, dass der fünfte Ableger der Serie aktuell entwickelt und zeitgleich mit der Filmadaption erscheinen wird.

Eine offizielle Bestätigung seitens Square Enix gibt es bisher noch nicht. Das Remake wurde zwar von vielen Veteranen der Serie begrüßt, die Reaktionen der Spieler und der Fachpresse nach der Veröffentlichung fielen allerdings eher verhalten aus. Auch wenn es seitens Eidos zunächst hieß, dass es noch viele Möglichkeiten für eine Fortsetzung gibt, ist es mit der Zeit wieder Stil um die Serie geworden. Sollten die Angaben von Straight Up Films also stimmen, werden wir möglicherweise im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles mehr dazu erfahren.

Die Verfilmung der Reihe soll Gerüchten zufolge bereits seit 2014 in Planung sein. Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass Straight Up Films Garretts Abenteuer produzieren wird. Als Drehbuchautoren wurden Adam Mason und Simon Boyes (Misconduct, Hangman) verpflichtet. Marisa Polvino und Kate Cohen (Jane Got a Gun, Transcendence), sowie Roy Lee (The Lego Movie Sequel, Minecraft) werden als Produzenten fungieren. Wer die Regie-Arbeit übernimmt, ist bisher noch nicht bekannt, ebenso wenig, welcher Darsteller den Flinkfinger verkörpern wird. Sobald dazu weitere Details veröffentlicht werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.