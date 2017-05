Endless Space 2: Neuer Trailer demonstriert Tragweite des Strategie-Spiels

PC MacOS

Erst vor wenigen Tagen hatten wir Entwickler Amplitude Studios zu Besuch im GamersGlobal-Büro und haben uns das 4X-Strategiespiel Endless Space 2 (Preview) ausführlich vorstellen lassen – mehr Details könnt ihr im Gespräch von Jörg und den Machern in unserer jüngsten Ausgabe des Montagmorgen-Podcasts erfahren. Nun hat das Studio einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem ihr mehr über die Spielmechanik von Endless Space 2 sowie die Tragweite eures Handelns einholen könnt.

Wie gut das Spiel am Ende wird, das erfahrt ihr schon bald in unserem Testbericht. Nach dem Early-Access-Start im Oktober des vergangenen Jahres erscheint der von Sega gepublishte Titel nämlich bereits in einer Woche am 19. Mai auf Steam.