Adventure-Neuerscheinungen KW19: Horror, verliebte Teens & ehrenvolle Tode

Jede Woche erscheinen unzählige Spiele aus dem Adventure-Genre. Damit ihr zumindest ein wenig den Überblick behaltet, gibt es hier wöchentlich einen von unseren Usern zusammengestellten Überblick der wichtigsten Neuerscheinungen.

Inner Voices

Ein Horror-Adventure mit Roguelike-Elementen kommt in dieser Woche vom polnischen Studio Sigma Games. Werke von Edgar Allen Poe und Stephen King standen Pate für die Storyentwicklung von Inner Voices, Anleihen bei H.P. Lovecrafts Cthulu-Mythos gaben dem First-Person-Adventure die nötige Prise Surrealismus und Horror. Ihr erwacht in der Rolle des John Blake an einem euch unbekannten, düsteren Ort und könnt euch an nichts erinnern. Nur eine Stimme weist euch den Weg durch ein wahres Labyrinth an Räumen und Hallen, die ein Abbild eurer Gedanken, Erinnerungen und eures alten Lebens sind.

Auf dem Weg aus der bedrohlichen Zwischenwelt müsst ihr immer wieder kleine Rätseleinlagen meistern und Entscheidungen treffen, die euch zu einem von fünf verschiedenen Enden führen. Storywendungen während des non-linearen Abenteuers sorgen dabei immer wieder für Überraschungen, unheimliche Begegnungen mit Geistererscheinungen und Untoten können hinter jeder Ecke lauern. Fallt ihr diesen in die Arme, seid ihr tot. Und tot heißt tot! Wer noch intensiver in die Geschichte von Inner Voices einsteigen möchte, kann die Unterstützung für Virtual-Reality-Brillen nutzen.

Inner Voices, ein Horror-3D-Adventure für PC, komplett auf Englisch und exklusiv auf Steam für rund zehn Euro. Dort findet ihr auch eine spielbare Demo-Version zum Download.

Gakuen Club

Ein Persona 5 ohne Kämpfe. Damit lässt sich das japanische Gakuen Club von OperaHouse Corporation am kürzesten beschreiben. Die Heldin MC startet in ihr erstes Highschool-Jahr in der Kirika Academy. Dort lernt sie nicht nur neue Schüler kennen, sondern auch einen Club, der nach der Schule öffnet, den Gakuen Club. Dort kommt MC an einen Job in der Küche und ist schon bald fester Bestandteil des aus Mitschülern bestehenden Teams. Während die Heldin über das Leben der anderen und ihre teils komplizierten Beziehungen zueinander erfährt, gerät sie selbst in eine Romanze nach der anderen.

Der in Japan populäre Illustrator Mero Poyoyama entwarf die Grafiken für Gakuen Club. Ursprünglich als Smartphone-App entwickelt, wurden für die PC-Version die Puzzleeinlagen entfernt, sodass euch letztlich eine detailliert gezeichnete Anime-Visual-Novel erwartet. Die Dialoge sind alle mit prominenten japanischen Sprechern vertont, auf Englisch gibt es lediglich Untertitel.

Gakuen Club, ein interaktiver Anime-Film für rund 28 Euro bei Steam.

A Second Before Us

Eine Welt, die beinahe komplett zerstört worden ist. Warum? Das müsst ihr im Ego-Adventure A Second Before Us selbst herausfinden. In einer der letzten Zivilisationen auf dem Planeten macht ihr euch auf die Suche nach Hinweisen. Auf Menschen trefft ihr nur selten, in einem großen Gebiet, dem Delta-Komplex, in dem vorrangig Informationen zur Weitergabe an die nächste Generation gesammelt werden, lebt jeder Mensch für sich allein, statt Namen tragen die Menschen Nummern.

Der zunächst undurchsichtigen Geschichte folgt ihr durch das Lesen von Büchern und Entschlüsseln alter Botschaften. Kleinere Puzzleeinlagen sind nicht überkomplex designt, denn in A Second Before Us stehen nicht die Rätsel, sondern das Walking-Simulator-Feeling mit jeder Menge atmosphärischer Örtlichkeiten im Fokus. Das Spiel wurde nur auf Englisch vertont, Sprachausgabe gibt es keine.

A Second Before Us, ein Walking-Simulator für PC mit ein paar Rätseln und einer Geschichte mit vielen Wendungen, für rund neun Euro bei Steam.

Die With Glory

Wenn der Sinn eines Spiels darin besteht, seinen Charakter so oft wie möglich auf spektakuläre Weise ins Gras beißen zu lassen, kann das von den Entwicklern nicht ernst gemeint sein. Und genau so verhält es sich bei Die With Glory vom russischen Entwickler Castle. Ihr spielt Sigurd, einen alten Wikinger und Krieger, der in seinem Leben nie einen Kampf verloren hat. Nun ist Sigurd alt und bereit, den Weg ins Valhalla, die nordische Nachwelt, zu gehen. Dazu muss er jedoch einen ehrenvollen Tod sterben. Ihr reist nun durch die Lande, stets auf der Suche nach einem Gegner, der euch besiegen kann.

Dabei begebt ihr euch in Jump-and-run-Passagen zum Teil absichtlich in gefährliche Situationen und stoßt auf jede Menge skurrile Gestalten. So trefft ihr etwa einen großen Drachen – der zu eurem Leidwesen Vegetarier ist – oder eine Walküre, ein nordisches Geisterwesen, das sich in den alten Sigurd verliebt, anstatt ihn in den wohlverdienten Nachleben-Ruhestand zu schicken. Wenn Aktionen nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, könnt ihr mithilfe einer Zeitreisefunktion in der Geschichte vor- oder zurückreisen.

Die With Glory, ein 2D-Action-Adventure mit jeder Menge Ironie, Sarkasmus und nordischem Charme, erschien bereits im vergangenen Jahr für iOS und Android. Die neue PC- und Mac-Version findet ihr für rund sechs Euro bei Steam. Einen passend humorvollen Trailer haben die Entwickler auch gleich veröffentlicht: