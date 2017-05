The Surge: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

PC XOne PS4

Die Veröffentlichung von The Surge (Preview) ist nur noch wenige Tage entfernt. Mit dem offiziellen Launch Trailer stimmen Deck13 und Focus Home Interactive die Fans schon mal auf den Release des Action-Adventures am kommenden Dienstag ein. Der neue Clip macht auf die Gefahren aufmerksam, die euch im riesigen Komplex des CREO-Konzerns erwarten.

The Surge wird am 16. Mai für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Ihr könnt euch schon mal die erste Episode unseres Let's Play „Vom Rollstuhl in den Kampf“ mit Jörg Langer anschauen. Diese ist aktuell für alle verfügbar. Und natürlich könnt ihr euch weiterhin beim Let's Play-Crowdfunding „The Surge: Lasst Jörg weinen!“ beteiligen, um weitere Folgen zu ermöglichen.