Alan Wake nur noch bis 15. Mai kaufbar // Angebot bei Steam und GOG

Das ursprünglich als Xbox-360-Exklusivtitel, später jedoch auf für PC veröffentlichte Actionspiel Alan Wake von Max Payne-Entwickler Remedy Entertainment wird nur noch bis zum 15. Mai via Steam sowie DRM-frei via CD Projekts Online-Shop GOG.com verfügbar sein. Grund dafür sind laut Remedy musik-lizenzrechtliche Gründe, wobei unklar bleibt, ob diese Lizenz in Zukunft womöglich noch einmal aufgefrischt werden oder eventuell auch eine Version, die auf die verantwortlichen Musiktitel verzichtet veröffentlicht werden könnte.

Im Zuge des Lizenzverfalls können Interessierte Alan Wake bei Steam und GOG.com aktuell jedenfalls mit einem Rabatt von bis zu circa 90 Prozent erwerben. Bei Steam bedeutet dies einene Kaufpreis von gerade mal 2,80 Euro. Das Spin-Off Alan Wake's American Nightmare (im Test: Note 7.5) ist indes nicht von den lizenzrechtlichen Problem betroffen. Dieses Spiel könnt ihr folglich auf beiden Plattformen auch in Zukunft regulär erwerben. Wer Alan Wake selbst bis zur Entfernung aus dem Shop am 15. Mai erwirbt, hat natürlich auch über das genannte Datum hinaus die Möglichkeit, das Spiel herunterzuladen und zu spielen.