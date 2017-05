Cinemaware im Retrokompott

In der aktuellen Ausgabe des Retrokompotts retten Patrick Becher, Robin Lösch und ihre Gäste Jungfrauen vor bösen Rittern, bekämpfen das Dritte Reich als Rocket Ranger und feiern zusammen mit den Three Stooges den niemals veralteten Tortenwitz. Denn das zentrale Thema dieser Ausgabe ist der Publisher und Entwickler Cinemaware, der vor allem in den Jahren 1986 bis 1991 einige heute als Kulthits verehrte Titel im Repertoire hatte.

Wie beim Retrokompott üblich werden die 8 Stunden und 20 Minuten auch mit einem Quiz und Interviews gefüllt. Tess & Tel (hier auf Soundcloud) sind ein Duo, das 8-Bit-Klänge mit aktuellen Musiktrends kombiniert, Robert Bannert ist altgedienter Maniac!-Redakteur und schreibt aktuell für die Seite Elektrospieler. Einige Interviews gibt es auch von der Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig, auf der Robin zu Besuch war.

Natürlich ist ein umfangreiches Thema wie Cinemaware nicht in einer einzelnen Folge abgehandelt. Daher werden die Podcaster erst in der nächsten Folge, die am 26.5.2017 aufgezeichnet wird, wissen, was da aus der Wüste kommt. Falls auch Ihr Erinnerungen zu Cinemaware beisteuern könnt, freuen sich die Retrokompottler über Einspieler von Euch. Außerdem suchen sie immer Freiwillige für das Quiz.