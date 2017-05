Paradox kündigt Battletech und Surviving Mars an, Civ-5-Entwickler Jon Shafer angeworben

PC Linux MacOS

Der in Schweden ansässige Publisher und Entwickler komplexer Strategietitel (Europa Universalis 4) Paradox Interactive gab heute einige spannende Informationen im Rahmen der hauseigenen Messe PDXCon preis. Zum einen gaben die Skandinavier bekannt, als Publisher für das 2017 erscheinende Mech-Spiel Battletech von Entwickler Harebrained Schemes (Shadowrun Returns) zu fungieren.

Der im Mechwarrior-Universum angesiedelte PC-Titel bietet Rundentaktik-Schlachten mit stählernen Kampfkolossen der behäbigen Sorte. Zeitgleich mit der Bekanntmachung wurden der Start der Beta-Phase am 1. Juni verkündet, sowie ein neuer Trailer (siehe unten) nebst einer Stunde Gameplay-Material aus der Kickstarter-Beta online gestellt. Letzteres findet ihr in den Quellen verlinkt.

Des Weiteren kündigte Paradox gemeinsam mit Haemimont Games (Tropico 5) den Management-Strategie-Titel Surviving Mars an. Im Spiel müsst ihr das Überleben der Bewohner einer Kolonie in der tödlichen Einöde des roten Planeten sichern. Erscheinen soll die Marsmission 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Zudem wurde Entwicklerveteran Jon Shafer offiziell als neuer Mitarbeiter begrüßt. Der entwickelte unter anderem als Lead Designer Civilization 5. Shafer wurde dem Team zugeteilt, das für Reihen wie Crusader Kings und Hearts of Iron zuständig ist und arbeitet an einem noch unbekannten neuen Projekt.

Nicht zuletzt wurde mit Third Rome ein neuer DLC-Inhalt für Europa Universalis 4 angekündigt. Die als erstes "Immersion Pack" bezeichnete Erweiterung konzentriert sich auf das russische Zarenreich. Ein mit der Ankündigung veröffentlichter Trailer zeigt noch keine konkreten Inhalte, sondern stimmt lediglich auf das Szenario ein. Ihr findet ihn in den Quellen verlinkt.