StarFlint: Science-Fiction-Adventure im LucasArts-Stil auf Kickstarter

Kurz nachdem das französische Indie-Studio Stunmason Games auf Steam Greenlight grünes Licht für StarFlint - The Blackhole Prophecy bekam, ist nun eine Kickstarter-Kampagne für das Cartoon-Point-and-Click-Adventure gestartet. Innerhalb von sechs Wochen soll die überschaubare Summe von 35.000 Euro zusammenkommen, um das Science-Fiction-Adventure fertigzustellen.

In StarFlint übernehmt ihr die Rollen von Flint und Trixie, die in ferner Zukunft, in der die Menschen um die Vorherrschaft im Weltraum kämpfen, auf seltsame Aliens treffen und einer großen Verschwörung des Meisters der Galaxie auf die Schliche kommen. Charaktere und Situationen bieten dabei immer wieder humorvolle und skurrile Situationen.

Bei einem reinen Adventure mit Rätseleinlagen und Dialogen belassen es die Entwickler jedoch nicht. So sollen Rollenspiel- und Wirtschaftselemente für Abwechslung sorgen. Ihr könnt etwa durch Handel zwischen den acht Planeten in der Spielwelt Geld verdienen und Angestellte anheuern, mit deren Hilfe ihr euer anfangs nur als Metallhaufen zu erkennendes Raumschiff ausbauen könnt. Dadurch ergeben sich neue Nebenquests, die stets auf mehrere Arten zu lösen sein werden. Wie ihr auf eurer Reise vorgeht und wohin ihr als nächstes reist, bleibt euch dabei selbst überlassen.

Auf ihrer Kickstarter-Seite geben Stunmason Games einen detaillierten Einblick in ihr Vorhaben. So soll StarFlint mehrere Enden bekommen und eure Entscheidungen auf die gesamte Geschichte Einfluss nehmen. Die Spielwelt soll viele Interaktionen bieten, alle Menschen, auf die man während des Abenteuers trifft, können theoretisch angeheuert werden. Der bisweilen schwarze Humor und die eine oder andere blutige Horrorszene richtet sich trotz 2D-Cartoon-Grafik vornehmlich an Erwachsene. StarFlint soll komplett auf englisch und französisch für Windows, Linux, Mac und Xbox One erscheinen. Bei ausreichender Finanzierung ist auch eine PS4-Umsetzung geplant. Mit dem Start der Kickstarter-Kampagne haben die Entwickler eine Demo-Version und einen Trailer bereitgestellt. Beides findet ihr direkt unter der News.