MoMoCa-Special: Stellt Long-Journey-Home-Schöpfer Andreas Suika eure Fragen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Er ist noch nicht alt, aber ein Veteran in der deutschen Spielebranche ist er dennoch: Andreas Suika (Videointerview ), der als Chef der Daedalic-Zweigestelle in Düsseldorf aktuell den Release der Weltraum-Roguelike The Long Journey Home (Preview ) vorbereiten. Zuvor hat Suika unter anderem, teils maßgeblich unter anderem an Produktionen des bereits seit längerer Zeit zu Ubisoft gehörenden Spieleschmiede Blue Byte mitgewirkt. Andreas Suika ist der Spezialgast in unserer extralangen Ausgabe des Montagmorgen-Podcasts im Monat Mai.Genauso wie bei den letzten Spezialausgaben unseres MoMoCa ( hier etwa die mit Deck13s Creative Director Jan Klose ), die natürlich alle Standards wie das Thema der Woche oder die Terminvorschau umfassen, möchten wir euch an dieser Stelle die Möglichkeit geben, Andreas Suika eure eigenen Fragen zu stellen. Falls wir eure Frage, bei der wir euch bitten, euch auf eine, nämlich eure drängenste Frage zu begrenzen, für interessant genug halten und sie gut in unseren kommenden Montagmorgen-Podcast passt, werden wir sie ihm stellen. Wenn das der Fall sein sollte, taucht ihr aber natürlich nicht bloß mit eurem User-Namen in den Timecodes auf. Jede Frage, die wir Andreas stellen, belohnen wir mit einer Gutschrift von 50 EXP.Die EXP gibt es zwar nur, wenn ihr eure Frage als registrierter User unter dieser News hinterlasst, aber ihr dürft eure Fragen natürlich auch dann einreichen, wenn ihr sie lieber als unangemeldeter User posten möchtet. Ob wir sie stellen, hängt einzig davon ab, ob wir die Frage spannend genug finden und ob sie in den Gesprächsverlauf mit unserem Spezialgast passen.Da die Aufnahme der voraussichtlich am 22. Mai verfügbaren Spezialausgabe unseres Podcast, die wir für jeden Monat des Jahres im Rahmen unserer letzten Weihnachtsaktion zugesagt haben, schon vor dem genannten Termin stattfindet, reicht eure Fragen in jedem Fall bis spätestens Donnerstag, den 18. Mai 2017 um 12:00 Uhr ein. Andernfalls können wir nicht garantieren, dass wir eure Fragen für den MoMoCa mit Andreas Suika berücksichtigen können. Eure regulären Podcast-Fragen an die Redaktion hinterlasst ihr derweil bitte unter der aktuellsten MoMoCa-Ausgabe. Sie geht garantiert nicht verloren!