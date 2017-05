E3 2017: Termine aller Pressekonferenzen

Alle Jahre wieder zieht es Branchen- wie Medienvertreter zur Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in Los Angeles. Vom 13. bis 15. Juni öffnet die Messe dieses Jahr die Tore, erstmals auch für private Besucher. Bei den Zeiten der Pressekonferenzen machen sich dieses Jahr einige Veränderungen bemerkbar. Electronic Arts beginnt schon samstags im Zuge des neuen EA-PLAY-Events und auch Microsoft startet mit Sonntag früher als sonst. Wollt ihr die Pressekonferenzen per Livestream verfolgen, euch aber nicht bei den ganzen alten und neuen Terminen verzetteln, findet ihr hier einen kompakten Überblick der Übertragungsdaten in mitteleuropäischer Zeit.

Folgende Termine sind aktuell bekannt:

Samstag, 10. Juni, 21:00 Uhr – Electronic Arts

Sonntag, 11. Juni, 23:00 Uhr – Microsoft

Montag, 12. Juni, 4:00 Uhr – Bethesda

Montag, 12. Juni, 21:00 Uhr – Ubisoft

Dienstag, 13. Juni, 3:00 Uhr – Sony

Dienstag, 13. Juni 18:00 Uhr – Nintendo

Natürlich werden wir euch auch in diesem Jahr live vor Ort von der Messe berichten.