E3 2017: So zeigt sich Nintendo auf der Spielemesse

Vom 13. bis 15. Juni 2017 wird in Los Angeles zum 23. Mal die Electronic Entertainment Expo stattfinden. Nintendo hat letzten Monat verkündet, dass es auch dieses Jahr keine Pressekonferenz im Vorfeld der Messe geben wird (E3 2017: Nintendo auch dieses Jahr ohne Pressekonferenz). Stattdessen soll es am Dienstag, dem 13. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit eine Nintendo-Spotlight-Sendung geben, sprich ein vorab produziertes Video. Der Fokus wird dabei auf Spielen für die Nintendo Switch liegen, die noch dieses Jahr erscheinen sollen. Explizit genannt wird Super Mario Odyssey, das während der Messetage auch für Fachbesucher anspielbar sein dürfte.

Nach der Sendung wird eine Live-Show aus dem sogenannten Nintendo Treehouse übertragen, ein Pavillon in den Messehallen. Dort kommentieren Entwickler und Mitarbeiter von Nintendo of America bewegte Bilder aus kommenden Spielen für Nintendo 3DS und Nintendo Switch. Neuankündigungen, die für Nintendo Spotlight nicht wichtig genug waren, sind auch möglich. Ebenfalls auf dem Gelände der Messe werden am 13. und 14. Juni Turniere zu den Switch-Titeln Splatoon 2 und Arms stattfinden, die live übertragen werden sollen.

Mehr Informationen zu den PKs aus LA und wie ihr die Präsentationen als Live-Stream mitverfolgen könnt, lest ihr in unserer News E3 2017: Termine aller Pressekonferenzen.