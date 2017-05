Mass Effect: Angeblich kein weiterer Teil in Planung

PC XOne PS4

Häufig erscheinen wenige Wochen nach dem Release von Spielen mit Triple-A-Budget die Meldungen, dass bereits intensiv am Nachfolger gearbeitet werde. Im Falle von Mass Effect - Andromeda (im Test) ist nun das Gegenteil der Fall: Einem Bericht von Kotaku zufolge legt der zu EA gehörige Entwickler Bioware die Reihe vorläufig auf Eis und reduziert die Anzahl der Mitarbeiter bei Bioware Montréal, dem hauptverantwortlichen Studio für Andromeda. Das habe die Redaktion von mehreren Quellen aus dem Umfeld des Entwicklers erfahren.

Demnach ist im vergangenen Monat ein Teil vom Personal des Studios in Montreal zum ebenfalls dort ansässigen Entwickler EA Motive übergesiedelt worden, der aktuell an Star Wars Battlefront 2 mitwirkt. Ein Teil der verbleibenden Mitarbeiter wird weiter an Patches für das SF-Action-RPG und dessen Multiplayer-Modus betreuen. Die übrigen Kapazitäten werden auf die Unterstützung anderer bei den Bioware-Studios in Entwicklung befindlicher Spiele konzentriert. Darunter falle auch der noch unbekannte Titel, dessen Veröffentlichung jüngst verschoben wurde (siehe: Electronic Arts: Neues Actionspiel von Bioware auf das Fiskaljahr 2019 verschoben).

Kotaku bat EA um eine Stellungnahme und erhielt folgenden Kommentar von Yanick Roy, Studio Director bei Bioware Montreal, der die Umstrukturierungen des Studios bestätigt: