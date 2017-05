System Shock 3: Pre-Production-Phase startet in Kürze / Neue Artworks

PC XOne PS4 MacOS

Der Entwickler Otherside Entertainment und der Publisher Starbreeze haben sich jüngst zum aktuellen Stand der Entwicklung von System Shock 3 (nicht zu verwechseln mit dem System Shock Remake von Night Dive Studios) geäußert. Wie das Studio bekannt gab, wird der Titel in Kürze in die Pre-Production-Phase starten. In dieser werden alle Konzepte und Ideen ausgearbeitet und für die Produktionsphase vorbereitet. Außerdem wurden ein paar neue Artworks zum Spiel veröffentlicht, die ihr euch unter dem Quellenlink anschauen könnt.

In die Entwicklung des dritten Teils der Kultserie ist bekanntlich Warren Spector, der Schöpfer von Deus Ex und Mitentwickler des ersten System Shock involviert. Wie er gegenüber Polygon verriet, war der Wiedereinstieg in die Serie für ihn keine allzu schwere Entscheidung:

Ich habe das erste System Shock produziert und auch System Shock 2 gespielt, ich bin mit dem Universum also bestens vertraut. Und da gab es noch ein paar lose Enden zu erforschen und zu verbinden. Es klang also nach Spaß. Und dann wäre da noch SHODAN, versteht ihr was ich meine?

SHODAN ist die künstliche Intelligenz, die dem Spieler in allen System-Shock-Spielen das Leben schwer macht und bekanntlich auch in System Shock 3 zurückkehren wird. Spector bezeichnete die KI als „das Herz und die Seele der System-Shock-Spiele“ und bestätigte bereits im August vergangenen Jahres, dass SHODAN eine bedeutende Rolle in System Shock 3 spielen wird.

In den 90er Jahren galten die beiden System-Shock-Titel als ziemlich einzigartig. Inzwischen hat sich aber das Konzept, das Spector selbst als „du allein auf einer Weltraumstation“ bezeichnet, durch die Post-Bioshock-Ära und Titel, wie das kürzlich veröffentlichte Prey (im Test) von Arkane Studios, längst beim großen Publikum etabliert. Sorgen, dass System Shock 3 in der heutigen Zeit nicht eigenständig genug sein könnte, macht sich der Entwickler-Guru deswegen keine:

Ich denke, es ist gut, dass es da draußen mittlerweile so viele immersive Simulationen gibt. Basierend darauf, was ich bisher von Prey gesehen habe, gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten, aber ich kann euch versichern, dass wir einige Dinge tun, die das Prey-Team nicht gemacht hat. Genauso, wie auch sie Sachen umgesetzt haben, die bei uns nicht vorkommen. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass die Leute die beiden Titel verwechseln könnten.

System Shock 3 soll für PC, Mac, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen Release-Zeitraum nannten die Macher bisher noch nicht.