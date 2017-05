Masahiro Sakurai von Nintendo vergleicht Horizon - Zero Dawn mit Zelda

Switch WiiU

Masahiro Sakurai ist vor allem bekannt als Schöpfer der Kirby- und Super Smash Bros.-Reihen von Nintendo. Weniger bekannt dürfte seine regelmäßige Kolumne in der Famitsu, einem der größten japanischen Spielemagazine, sein. Vor kurzem ist auf der Webseite Source Gaming eine englische Übersetzung einer Kolumne erschienen, in der Sakurai zwei aktuelle Platzhirsche im Open-World-Genre vergleicht: Das PS4-exklusive Horizon - Zero Dawn (im Test: Note 8.5) von Guerilla Games und das von seinem Arbeitgeber stammende The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) für WiiU und Switch.

Der Beitrag mit dem Titel "Sehr ähnlich, sehr verschieden" beginnt mit folgenden Worten:

Eine Woche vor dem Entstehen dieser Kolumne erschienen zwei wundervoll herausragende Werke und ich war hin- und hergerissen, wie ich meine Zeit verbringen sollte. Horizon - Zero Dawn und The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Spielt unbedingt beide, denn es sind wirklich Meisterwerke.

Sakurai beschreibt in kurzen Stichpunkten in seinen Augen vorhandenen starken Gemeinsamkeiten und ebenso starken Unterschiede der Spiele. Beiden attestiert er Ähnlichkeiten in Sachen Setting (zum Beispiel antiquierte Kulturen und eine Story, die einer vergessenen Vergangenheit nachjagt) und Gameplay (beispielsweise die zentrale strategische Rolle von Pfeil und Bogen und die Nutzung der Umwelt). Bei den Unterschieden führt er die Kampf-Mechaniken und den Grad der Spielerführung an. Und natürlich die grundverschiedenen Grafikstile.

Im Fazit beschreibt er Horizon als die stressfreiere Erfahrung. Zelda dagegen empfindet als in einem guten Sinne erschöpfend. Seiner Meinung nach verfolgen beide Titel richtige Ansätze und er wiederholt am Ende erneut seinen Aufruf, beide zu spielen, da nicht oft so viele gut gemachte Titel hintereinander erscheinen würden. Den Link zur kompletten Übersetzung findet ihr in den Quellen. Beachtet dabei: Die Übersetzung richtet sich vorrangig an Fans und erhebt nicht den Anspruch, die Gedanken von Sakurai akkurat im Wortlaut wiederzugeben.