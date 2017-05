The Binding of Isaac: McMillen kooperiert mit Glaiel und arbeitet an neuer Marke

PC 360 WiiU iOS MacOS

Edward Mc Millen, der Schöpfer von The Binding of Isaac oder Super Meat Boy, hat in einem Blogpost ein neues Projekt angekündigt. Eigentlich sollte sich der Post nur den neuen Fan-Mods von TBoI annehmen, wobei jedoch eine kurze Erwähnung zur neugestarteten, gemeinsamen Arbeit mit dem Programmierer Tyler Glaiel für mehr Aufmerksamkeit sorgte. Genaueres sagte er dazu nicht, nur soviel, dass nach intensiver dreimonatiger Schaffenszeit eine offizielle Ankündigung kurz bevor stünde. Außerdem sei "die neue Marke hart, komisch, persönlich und mit einer hervorragenden Steuerung ausgestattet". Sobald Näheres bekannt ist, versorgen wir euch mit einem Update.