Quake Champions: Visor im neuen Trailer / Öffentlicher Tech-Test startet morgen

PC

Mit einem neuen Trailer haben Bethesda Softworks und id Software einen weiteren Charakter aus dem kommenden Arena-Shooter Quake Champions vorgestellt. Diesmal handelt es sich um den kybernetischen Klon Visor, den Quake-Veteranen bereits aus Quake 3 Arena kennen. Durch seine aktive Fähigkeit „Piercing Sight“ kann Visor für kurze Zeit durch die Materie sehen und so seine Widersacher auch hinter den Wänden entdecken. Seine passive Fähigkeit „Grasshopper“ erlaubt dem russisch sprechenden Cyborg außerdem im Strafe-Jump stetig an Tempo zu gewinnen. Dabei ist er an keine Tempolimits gebunden und kann in Hinblick auf die Geschwindigkeit selbst mit dem flinken Cyberpunk Anarki mithalten.

Visor wird als spielbarer Charakter bei dem geplanten öffentlichen Tech-Test dabei sein, der bereits am morgigen Freitag, den 12. Mai starten und bis zum 21. Mai andauern wird. Wer ins Spiel reinschauen möchte, sollte sich schleunigst auf der offiziellen Homepage den Code für den Test abholen. Den besagten Clip zu Visor könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Quake Champions wird noch in diesem Jahr exklusiv für den PC erscheinen.