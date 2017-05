Mario Kart 8 rast auf die Pole Position der deutschen Spiele-Charts im April

Switch

Mario Kart 8 Deluxe ab 49,35 € bei Amazon.de kaufen.

Der Bundesverband für Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) und GfK Entertainment haben die deutschen Spiele-Charts für den April 2017 bekannt gegeben. Neu auf dem ersten Platz hat sich der Arcade-Racer Mario Kart 8 (im Test, Note 9,0) gesetzt, noch vor dem Action-Titel Ghost Recon - Wildlands (im Test, Note 8,5). Rang drei konnte sich das Action-Rollenspiel Horizon - Zero Dawn (im Test, Note 8,5) sichern. Auch der Bestseller GTA 5 ist weiterhin oben dabei und landet vor dem Action-Adventure The Legend of Zelda - Breath of the Wild auf Platz vier.

Neu in die Top Ten eingestiegen sind Lego City - Undercover und Persona 5 (im Test, Note 9,0). Wieder zurück in den Top 20 sind Watch Dogs 2 und Uncharted 4 - A Thief's End. Die kompletten Top 20 findet ihr hier.