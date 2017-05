FIFA 17: Ultimate Team bekommt 60 neue Spieler spendiert

PC 360 XOne PS3 PS4

Der Ultimate Team-Modus von FIFA 17 bekommt 60 neue Spieler spendiert, die ab sofort in den beliebten Tütchen zu finden sind. Im Ultimate Team-Modus stellt ihr anhand von Sammelkarten eure eigene Mannschaft zusammen, mit der ihr dann off- wie online antreten könnt. Durch den Zukauf weiterer Spielepackungen erweitert ihr nach und nach euer Team und verbessert so euren Mannschaftswert. Hinzugefügt wurden sowohl junge als auch ältere Spieler. Einer der Rückkehrer ist Demba Ba, der Ex-Hoffenheimer kommt nach seinem erlittenen Beinbruch wieder zurück, nachdem er bei FIFA 16 aussetzte. Emmanuel Adebayor ist ein Spieler, der seinen ersten Auftritt in Fifa 17 feiert. Die Community hofft, dass noch weitere Spieler hinzukommen.