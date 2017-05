Retro Gamer 3/2017 jetzt am Kiosk

Seit heute liegt Retro Gamer 3/2017 im Kiosk eures Vertrauens bereit. Wir liefern euch einen Überblick zu den Themen inklusive Leseproben.

Die Highlights von Retro Gamer 3/2017

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Marble Madness (Retro-Revival von Heinrich Lehnhardt )

(Retro-Revival von ) Nectaris (Klassiker-Check von Winnie Forster )

(Klassiker-Check von ) Panther (Making Of)

(Making Of) Zool (Making Of)

(Making Of) Unbekannte SNES-Shooter (Außenseiter)

Warcraft (Titelthema)

(Titelthema) Wizards of Wor (Retro-Revival von Jörg Langer)

Kostenlos reinschnuppern, kostenloses GG-Abo

Abonnenten könnten ihrebereits am Wochenende im Briefkasten vorgefunden haben. Alle anderen geneigten Leser finden das neue Heft ab heute bei jedem gut sortierten Zeitschriftenhändler. Drohen eure Kräfte beim Heben der 196 Seiten starken Ausgabe zu versagen? Wohnt ihr auf einem Berg, und der nächste Kiosk ist 1000 Höhenmeter entfernt? Dann gäbe es auch die digitale Variante Auf dem Cover von RG 3/2017 begrüßt euch das düstere Antlitz des Dämons. Unsere Titelstory widmet sich aber nicht nur der Geschichte vom gleichnamigen Urgestein der Action-RPGs, sondern auch Blizzards anderer legendärer Reihe:. Dazu kommen jede Menge weiterer Klassiker: Wiedas Survival-Horror-Genre prägte, was das Vermächtnis vonist. Ihr lest Berichte zu Spielen wieoder unseren Rückblick auf die Pionierkonsole. Oder ein Interview mit, der maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung deshatte. Und nicht zuletzt findet ihr wieder viele Retro Revivals und Klassiker-Checks bekannter deutscher Spiele-Veteranen, darunterundWie gewohnt, könnt ihr in den aktuellen Retro Gamer vorab reinschnuppern. Die allgemeine Leseprobe (siehe Link unten) bietet euch dieses Mal 20 Seiten:Unsere GamersGlobal-Premium-User erhalten in ihrer exklusiven Leseprobe 10 weitere Seiten. Ihr findet die Abo-Vorschau auf RG 3/2017 wieder in eurem Abo-Profil (dort, wo auch die PDF-Premium-Magazine aufgelistet werden).Ist euch schon die seit Heft 2/2017 deutlich erhöhte Schriftgröße aufgefallen? Habt ihr anderes Feedback für uns? Hinterlasst uns gern eure Kommentare direkt unter der News oder imspeziellen Forenthread zu Retro Gamer 3/2017 . Auch im Heft selbst gibt es eine Leserumfrage, an der ihr teilnehmen (und eineKonsole nebst) gewinnen könnt.Wer einabgeschlossen hat, kann einmalig ein kostenloses RetroGamer-Heft bekommen. Dazu schließt ihr über euer GG-Aboprofil ein Retro-Gamer-Abo mit dem eMedia/Heise-Verlag ab, das ihr nach Erhalt der kostenlosen Ausgabe gleich danach wieder kündigen könnt. Oder, viel besser, dauerhaft beziehen.

Alle Vorteile unseres GamersGlobal-Abos listen wir auf unserer Abo-Übersichtsseite auf.

Solltet ihr bereits ein Retro-Gamer-Abo besitzen, seit mindestens sechs Monaten aber kein GG-Abo mehr (oder natürlich noch nie), könnt ihr einmalig (!) ein kostenloses 3-Monats-Abo von GG Premium bekommen: Teilt ihr uns per Mail an service@gamersglobal[PUNKT]de eure Abo-Nummer der Retro Gamer sowie euren GamersGlobal-Usernamen unter dem Betreff "Probe-Abo" mit, dann schenken wir euch ein 3 Monate Premium für GamersGlobal im Wert von 14,97 Euro.