EA-Geschäftsbericht: 4,8 Milliarden Dollar Jahresumsatz // 19 Millionen Battlefield-1-Spieler

PC XOne PS4

Gestern veröffentlichte Electronic Arts die Zahlen des Geschäftsjahres 2017, das am 31. März dieses Jahres endete. Der Publisher konnte den Angaben zufolge einen Nettoumsatz von 4,8 Milliarden Dollar verzeichnen und damit die 4,4 Milliarden Dollar des Vorjahres um 9,1 Prozent steigern. Der Blick auf die Zahlen des vierten Fiskal-Quartals (Januar bis März 2017) offenbart stagnierende Absätze bei Retail-Ware im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr, während digitale Verkäufe zulegen konnten. Für das Gesamtjahr stieg der Nettoumsatz in diesem Bereich um 20 Prozent auf 3 Milliarden Dollar, womit er mehr als 62 Prozent des Gesamtjahresumsatzes ausmacht.

Nach Plattformen aufgeteilt sind Konsolenbesitzer die stärksten Abnehmer digitaler Inhalte – 56 Prozent des Nettoumsatzes wurden auf PS4 und Co. erwirtschaftet. Der Anteil von "PC und andere" überwiegt dagegen nur knapp gegenüber Mobilgeräten. Einen großen Anteil machen die "Live Services"(dazu zählen etwa die Season-Pässe zu Battlefield 1 sowie Star Wars Battlefront, das EA-Access-Programm und die Ultimate-Team-Inhalte von FIFA, Madden, NHL und UFC) aus, sie nehmen 55 Prozent der Nettoumsätze ein, während Vollversionen einen Anteil von 23 Prozent haben.

Der Geschäftsbericht enthält zudem Spielerzahlen zu aktuellen Titeln: In Battlefield 1 (im Test: Note 9.0) haben sich demnach mehr als 19 Millionen Spieler in den virtuellen Schützengräben bekriegt. Bei FIFA 17 (im Test: Note 8.5) liefen dagegen 21 Millionen Spieler mit ihren virtuellen Kickern über den Rasen – 12 Millionen von ihnen haben auch den neuen Story-Modus The Journey ausprobiert.