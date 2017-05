Electronic Arts: Neues Actionspiel von Bioware auf das Fiskaljahr 2019 verschoben

Das noch unangekündigte Action-Spiel von Bioware wurde auf das Fiskaljahr 2019 verschoben. Dies gab EAs Chief Executive Officer Andrew Wilson während der vierteljährlichen Konferenz für Investoren und Analysten bekannt. Der Titel werde von einem Live-Service begleitet und man habe während des kreativen Prozesses entschieden, diesen Service weiter auszubauen, weshalb das Spiel weiter nach hinten verschoben werden musste. Ansonsten sei man mit dem Entwicklungsfortschritt des Titels sehr zufrieden. „Das Design ist umwerfend, die Gameplay-Mechaniken sind ausgezeichnet und die Action wird aufregend sein“, so der Geschäftsführer.

Der Titel wird also irgendwann zwischen dem 1. April 2018 und 31. März 2019 das Licht der Welt erblicken. Ob wir auf der diesjährigen E3 in Los Angeles etwas mehr über das Spiel erfahren, bleibt abzuwarten. Laut Wilson werden irgendwann im Geschäftsjahr 2019 und darüber hinaus auch die beiden Star-Wars-Titel von Visceral Games (Dead Space, Battlefield Hardline) und Respawn Entertainment (Titanfall) erscheinen. Außerdem befindet sich bekanntlich noch ein bisher unangekündigtes Triple-A-Spiel bei Jade Raymonds EA-Studio Motive in der Entwicklung.