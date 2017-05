Star Wars - Battlefront 2: EA über erwartete Verkaufszahlen und Launch-Inhalte

PC XOne PS4

Der Publisher Electronic Arts gab während der vierteljährlichen Konferenz für Investoren und Analysten seine Erwartungen in Hinblick auf die Verkaufszahlen von Star Wars - Battlefront 2 für das laufende Fiskaljahr (bis zum 31. März 2018) bekannt. Nach Angaben von Chief Financial Officer Blake Jorgensen habe der Vorgänger Star Wars - Battlefront (Testnote: 8.5) nach dem Launch und bis zum Ende des zugehörigen Geschäftsjahres sich etwa 14 Millionen Mal verkauft und das Unternehmen erwarte „im Wesentlichen die gleiche Anzahl“ auch bei der Fortsetzung.

Laut dem Chief Executive Officer Andrew Wilson wird der Titel beim Release am 17. November dieses Jahres etwa dreimal so viele Inhalte, wie der Vorgänger bieten. Man habe außerdem einen „sehr soliden Live-Service-Plan“ für den Titel, über den man im Rahmen der EA-Play-Conference auf der diesjährigen E3 in Los Angeles sprechen werde. Das Presse-Event findet im Zeitraum vom 10. bis 12. Juni 2017 statt und wird wie gewohnt auch Live im Netz übertragen.