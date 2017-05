Humble tinyBuild Bundle mit Party Hard, The Final Station, Speedrunners und mehr / Party Hard 2 Alpha gratis

PC XOne PS4 3DS iOS Linux MacOS Android

Im Humble Store ist jetzt das Humble tinyBuild Bundle erhältlich. Dieses enthält unter anderem Spiele, wie Party Hard, The Final Station, No Time to Explain Remastered, Speedrunners und Streets of Rogue. Zu einigen der Titel werden auch die Soundtracks mitgeliefert. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt den Betrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und drei Wohltätigkeitsorganisationen eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend alle Inhalte im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,92 Cent):

Divide By Sheep + Soundtrack

+ Soundtrack No Time to Explain Remastered + Soundtrack

Road to Ballhalla

Speedrunners

Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,01 US-Dollar (6,41 Euro):

Clustertruck

Guts and Glory (Early Access)

(Early Access) Party Hard

Punch Club Deluxe

The Final Station

Ab mehr als 15,00 US-Dollar (13,71 Euro):

Streets of Rogue (Early Access)

The Final Station: The Only Traitor (DLC)

Ab 39,99 US-Dollar (36,56 Euro):

Hello Neighbor (Vorbestellung) + Artbook + Songs + 64-Bit-Windows-Alpha-Access

Neben dem Bundle könnt ihr aktuell außerdem die Alpha-Version von Party Hard 2 kostenlos für Windows und Mac herunterladen. Folgt dazu einfach dem Link in den Quellenangaben.