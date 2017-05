Need for Speed - Edge: Neuer Serienteil ohne Online-Zwang, weitere Details

PC

Den Always-On-Zwang beim letzten Teil der Need for Speed-Reihe hatten Publisher Electronic Arts und Entwickler Ghost Games noch als unverzichtbar für das Konzept des Spiels erklärt. Damit machte sich EA im schlicht Need for Speed genannten "Reboot" im Jahr 2015 allerdings nicht allzu viele Freunde. Deshalb wird der für dieses Jahr angekündigte Ableger nach dem Pausenjahr auch genau darauf verzichten, wie der Publisher heute offiziell bekannt gab.

Need for Speed - Edge, so der mutmaßliche, jedoch noch nicht final bestätigte Titel, werdet ihr folglich auch komplett offline spielen können und müsst euch über mögliche Probleme mit eurer Internetverbindung oder Schwierigkeiten bei der Verbindung mit den EA-Servern keine Gedanken machen.

Die weiteren Informationen, die Ghost Games in einem Blogeintrag auf der Need-for-Speed-Website veröffentlichte, deuten an, dass auch der diesjährige Ableger tendenziell in Richtung der Underground-Teile gehen wird. Folglich dürften etwa Nachtrennen sowie die im Blog herausgestellten Tuning-Möglichkeiten für eure Fahrzeuge eine zentrale Rolle spielen.

Definitiv spielen können werdet ihr auch auf Seiten der Cops. Insofern wir den Blogeintrag nicht falsch deuten, werdet ihr die Polizeifahrzeuge auch als reguläres Rennfahrzeug nutzen können. Allerdings könnte die Beschreibung im Text auch eine Funktion andeuten, bei der wir während der Rennen auf die Polizeifahrzeuge umswitchen können, denn im Wortlaut steht dort:

Man hat die Cops hinter sich, andere Fahrer vor sich, und dann – wie aus dem Nichts – BUMM! Sie setzen eine Rhino-Einheit bei einem Straßenrennen ein. Ist das zu fassen?

Weitere Details will EA im Juni bekannt geben. Bis zur E3, auf der wir das neue Need for Speed auch für euch anspielen werden, müsst ihr auf weitere Infos aber wohl nicht warten. Das Bild im Blogpost (siehe Teaserbild) legt ziemlich eindeutig nahe, dass es bereits am 2. Juni mehr zum Spiel zu erfahren gibt.