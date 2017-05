State of Mind – Martin Ganteföhrs dystopischen Thriller angespielt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Nachdem uns Martin Ganteföhr seinen Science-Fiction-Thriller auf der letzten Gamescom vorstellte, hatten wir die Möglichkeit, sein neues Abenteuer anzutesten.

State of Mind Angetestet-Bericht Fr: Preview-Video

Spannend, sarkastisch, tiefgründig

Mehr Entscheidungen als Rätsel

Die Technologie-Feinde greifen zu radikalen Mitteln. Richard wird ihre Hilfe brauchen.

Outcast lässt grüßen

Brian Basco ist zurück

Neben Richard spielt ihr auch Lydia (rechts).

Meinung Benjamin Braun

Berlin im Jahr 2048. Richard Nolan kommt nach seiner Bewusstlosigkeit wieder zu sich, um ihn herum das reinste Chaos. Er nimmt die Beine in Hand und erneut wird ihm schwarz vor Augen. Mit dieser Sequenz beginnt, das neue Spiel von). Auch hier verschlägt es euch in die eine nicht allzu ferne Zukunft, in der scheinbar unaufhaltsame Fortschritt auf Widerstand trifft. Unter anderem von Richard selbst – aber im Untergrund werkeln auch militante Fortschrittsfeinde, die zu einem einfacheren Dasein zurückkehren wollen.Wie wir euch bereits in unserem Gamescom-Vorschau berichtet haben, erzählt State of Mind nicht bloß eine Zukunftsgeschichte über den ausufernden Technologie-Trend, bei dem menschenähnliche Roboter und Computer den Menschen alle Arbeit abnehmen. Und noch mehr: Sämtliches Wissen und Erinnerungen der Menschen werden in das sogenannten Cyberspace hochgeladen. Diese Daten wiederum werden in Bots integriert, die in einer Art Parallelwelt namens City 5 leben.Die andere Seite ist die persönliche Geschichte von Richard Nolan: Er betrügt seine Frau, er hasst sein Kind und so ganz ist er erhöhtem Alkoholkonsum nicht abgeneigt. Allerdings ist er nicht bloß ein Unsympath, sondern verfügt wie bei Ganteföhrs Charakteren auch immer über gewisse Sympathie-Werte.Er kann auch mal Herz zeigen. Vor allem aber basiert das Sympathie-Potenzial darauf, dass es ein echter Charakter ist. Kein strahlender Held, kein Mensch ohne Sorgen und Nöte – und eben einer, der genau wie unsereins eben nicht immer nett ist und moralisch einwandfrei handelt.Beide Seiten, die Science-Fiction-Geschichte und die Persönliche, sind untrennbar miteinander verknüpft. Und genau das macht State of Mind so spannend, interessant und trotz des Zukunftssettings so lebensecht. Auch der Sarkasmus kommt immer wieder durch. So schreibt Richard, ein Journalist spezialisiert auf Technologie, einen Online-Artikel auf seinem Laptop. Das geschieht in einem eher schnöden Menü, bei dem wir Titeltext, Einleitung, Haupttext und eine Art Fazit per Mausklick bestimmen. Der Clou an der Sache ist jedoch, dass wir Richard auf Knopfdruck auch einen Whisky trinken lassen können. Erst dann werden für die einzelnen Textbestandteile neben einer „seriösen“ und einer „ironischen“ Variante auch die „sarkastischen“ und „aggressiven“ Versionen freigeschaltet. Und die haben es wahrlich in sich!In State of Mind werdet ihr nicht bloß Richard spielen, sondern auch sein alternatives Cyberspace-Ich, Richards Geliebte Lydia sowie ein paar weitere Charaktere. Ab und zu spielt ihr auch mehrere Charaktere zugleich, was auch für die Rätsel im Spiel genutzt wird. Wie komplexe die am Ende ausfallen, können wir nach den ersten Spieleindrücken noch nicht sagen – immerhin verspricht Entwickler und Producer Kai Fiebig 20 Stunden Spielzeit. Erlebt haben wir in jedem Fall eine Szene, in der der eine Charaktere eine kleine Brücke an einem Terminal aktivieren muss. Da sie klemmt, muss der andere parallel dazu der Brücke noch eine Stoß verpassen. Gut, so ganz stimmt das nicht. Die Zeitspanne war in der Demoversion tatsächlich so lang, dass wir das auch mit Richard allein schafften.Ob es komplexer wird? Bestimmt! Viel entscheidender für den Tiefgang werden aber wohl die Entscheidungen sein. Daedalic ist nicht das erste Studio, das weitreichende Konsequenzen verspricht. Wenn wir in der Rolle von Richard mit Lydia telefonieren, können wir entweder einlenken oder kein gutes Haar an unserer Frau lassen. Selbst solche Kleinigkeiten sollen sich deutlich auswirken.State of Mind setzt auf einen sehr speziellen, wie Martin Ganteföhr findet, zeitlosen Grafikstil. Uns stört er auch nach dem Hands-on nur begrenzt – schön finden wir ihn dennoch nicht. Insbesondere die Gesichter sehen wie die in einem Spiel mit moderner Voxel-Grafik a laaus. Wenngleich der Grafikstil gewöhnungsbedürftig ist, so könnten die noch vorhandenen anderen technischen am Ende stärker negativ ins Gewicht fallen. Hier und dort gibt es Probleme mit der Kollisionsabfrage. Und so ganz optimal gelöst ist das „untersuchen“ oder „interagieren“ mit einem Hotspot auch nicht.Wir glauben tatsächlich nicht, dass sich daran noch viel bis zur finalen Version ändern wird. Die soll zwar erst „Ende dieses Jahres“ für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Allerdings bestätigte unsauf Nachfrage, dass die Verschiebung der PC-Version, die für Mai geplant war, nur verschoben wurde, damit der Start auf allen drei Plattformen parallel erfolgen kann. Oder besser gesagt allen vier. Denn eine Switch-Version ist ebenfalls in Arbeit.Da wir auf dem international angelegten Daedalic-Event lediglich die englische Version von State of Mind anspielen konnten (ja, auch hier scheint sich Daedalic Hoffnungen zu machen, wenigstens einen Achtungserfolg in Nordamerika zu landen) können wir über die deutsche Version immer noch nicht viel sagen.Was wir wissen ist, dass die Sprachaufnahmen beim Hamburger Tonstudio Toneworx stattfanden, die auch (fast) alle Eidos-Titel für den hiesigen Markt lokalisierten – aber auch Spiele wie Mass Effect oder Baphomets Fluch 5.Über die Qualität der deutschen Dialoge machen wir uns bei Martin Ganteföhr keinerlei Sorgen. Und mit Sprechern wiefür Richard (er lieh unter anderem Hauptfigur Brian Basco in der-Reihe von Pendulo die Stimme) sollte auch bei den Sprechern selbst nichts schiefgehen. Endgültig Aufschluss geben können werden wir darüber aber erst, wenn wir mehr als nur ein paar deutsche Sprachsamples gehört haben.Kenner von Martin Ganteföhrs früheren Werken würden mir wohl zustimmen, dass die meisten davon technisch und bisweilen auch beim Rätseldesign nicht die allerbeste Figur gemacht haben. Aber sie würden mir genauso zustimmen, dass Story, Atmosphäre, Dialoge, vor allem aber die aus dem Leben gegriffenen Charaktere fernab von schwarz und weiß die Schwächen fast in allen Fällen deutlich überstrahlten.Nach dem Anspielen (leider nur in der englischen Fassung und nicht mit der deutschen Synchro) bin ich mir sicher, dass es bei State of Mind genauso sein wird. Denn weder die Stärken in den genannten Bereichen noch die Schwächen sind wegzureden. Der Grafikstil an sich gefällt mir sogar gar nicht schlecht, zumal er zum Szenario passt. Aber er wirkt doch in großen Teilen eine gute Ecke zu grob. Spielerisch kann ich den Titel noch nicht abschließend einschätzen. Tolle Rätsel erhoffe ich mir nicht, aber vielleicht ist ja was am Versprechen der Macher dran, dass die Entscheidungen im Spiel erheblich weitreichendere Konsequenzen haben als etwa in den Telltale-Spielen. Und 20 Stunden Solospiel-Zeit ist mal eine Ansage!Ein paar Feinheiten bei der Steuerung sollte Daedalic bis zum Release gegen Ende dieses Jahres noch korrigieren, aber ansonsten bin ich zuversichtlich, dass am Ende ein Ganteföhr-Abenteuer herauskommt, das sogar seinem bislang besten Werk The Moment of Silence auf Augenhöhe begegnet – wobei ich rein bezogen auf Story und Atmosphäre Overclocked persönlich sogar noch etwas lieber mochte.