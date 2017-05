Nintendo Switch: EA will mehr Spiele für die Nintendo-Konsole bringen

Switch

Seit der WiiU ist der Support von Electronic Arts für Nintendo-Konsolen recht verhalten. Bei der Switch war der kalifornische Publisher zwar schon im Vorfeld auf der Liste der unterstützenden Dritthersteller vertreten, bisher gab es jedoch außer eines neuen FIFA-Spiels noch nicht viel zu sehen. Das könnte sich aber angesichts des erfolgreichen Starts des Hybrid-Systems schon bald ändern. Wie der CEO Andrew Wilson im Rahmen der vierteljährlichen Telefonkonferenz mit den Investoren anmerkte, habe man in Hinblick auf die Zukunft der Switch „ein gutes Gefühl“.

Wir bleiben optimistisch und werden uns weitere Titel anschauen, die wir auf Switch bringen könnten. Wir haben eine fantastische Beziehung zu Nintendo; und das schon seit vielen Jahren. Wir sind begeistert, dass sie so einen starken Start mit Switch hingelegt haben und eine neue Spielerbasis in das Ökosystem bringen.

Bisher wurde nichts Konkretes angekündigt. Es bleibt also abzuwarten, was EA in naher Zukunft für die Switch umsetzt. Größere Blockbuster, wie Battlefield 1 (MP-Testnote: 9.0) oder Star Wars - Battlefront 2 sind angesichts der Hardware-Limitierungen eher unwahrscheinlich. Das jüngst angekündigte Need for Speed - Edge wäre aber ein potentieller Kandidat. Eventuell werden wir eine entsprechende Ankündigung im Rahmen der E3 in Los Angeles zu sehen bekommen.