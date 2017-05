The Executioner: Neues Horror-RPG auf Steam Greenlight // Kickstarter-Kampagne

PC Linux MacOS

The Executioner, das aktuelle Spiele-Projekt des russischen Entwicklungsstudios Lesser Evil Games, ist ein Horror-RPG mit einem doch recht ungewöhnlichen Setting: Es versetzt euch in die Rolle eines königlichen Henkers, der versucht, bei der Ausübung seines brutalen Berufes nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Zu euren Aufgaben gehören nicht nur Hinrichtungen, auch Verhöre von Gefangenen sind durchzuführen und in der Folterkammer in die Mangel zu nehmen, um deren Geständnisse zu erhalten. Dies bringt euch und euer Alter Ego immer wieder in moralische Bedenken, wie weit ihr letztendlich gehen werdet, um euer Ziel zu erreichen. Die düstere Welt ist im Wandel und wird euch zudem mit weiteren Ereignissen vor die Wahl stellen, wie es um eure Integrität und Menschlichkeit bestellt ist. Mit The Executioner versprechen die Entwickler ein abwechslungsreiches, atmosphärisches Gameplay im Verbund mit einer fordernden, mystischen Story, die euch circa 20 Spielstunden unterhalten soll.

Den anlässlich zum kürzlich erfolgten Start der Greenlight-Kampagne veröffentlichten Teaser-Trailer, mit dem euch die Entwickler auf ihr Spiel aufmerksam machen wollen, haben wir unter der News zum Abruf bereitgestellt. In diesem könnt ihr euch einen grafischen Ersteindruck vom düsteren und farbreduzierten Stil des Titels verschaffen, weitere Impressionen erhaltet ihr zudem in unserer Screenshot-Galerie. Falls euch das Spiel inhaltlich und optisch ansprechen sollte, könnt ihr die Greenlight-Kampagne mit eurer Stimme unterstützen. Eine Gameplay-Demo des Titels (in englischer Sprache) ist zudem auf der Offiziellen Website des Spiels erhältlich.

Zeitgleich starteten die Entwickler zusätzlich eine Kickstarter-Kampagne, um die Finanzierung ihres Spiels zu gewährleisten. Wenn ihr diese monetär unterstützen wollt, dann solltet ihr auf der Projektseite vorbeischauen. Ab einem Pledge-Betrag von 10,00 US-Dollar (als Early-Bird, begrenzte Anzahl) beziehungsweise 15,00 US-Dollar könnt ihr euch eine digitale Version von The Executioner sichern. Bisher wurden circa 25 Prozent des Funding-Ziels (19.000 US-Dollar) durch die Backer erreicht.

The Executioner soll im November dieses Jahres für PC,MacOS und Linux erscheinen.