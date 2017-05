Tekken 7: Bundles mit PS4-Slim und PS4-Pro für Europa / Charakter-Trailer

PC XOne PS4

Tekken 7 ab 46,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das kommende Prügelspiel Tekken 7 wird in Europa offenbar auch im Bundle mit den PS4-Konsolen angeboten. So hat Playstation Frankreich über Twitter ein PS4-Pro-Bundle (1 GB) angekündigt. Außerdem wurde eine Variante mit der PS4-Slim (500 GB) im Produktportfolio des britischen Händlers GAME gesichtet. Der Preis des Slim-Bundles gibt der Händler mit rund 250 Britischen Pfund (etwa 295 Euro) an. Was das Paket konkret hierzulande kosten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch der Preis für die PS4-Pro-Variante steht noch aus.

Des Weiteren hat Bandai Namco Studios einen neuen Trailer veröffentlicht, der die verschiedenen Charaktere des Spiels vorstellt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Tekken 7 wird ab dem 2. Juni 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.