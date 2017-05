Darksiders 3: Erstes Entwicklervideo über die Entstehung des Spiels und die THQ-Pleite

PC XOne PS4

Gunfire Games hat im Rahmen des IGN-First-Programms das erste Entwicklertagebuch zum kommenden Action-Adventure Darksiders 3 veröffentlicht. In diesem sprechen der Studio-Präsident David Adams, Lead Level Designer Richard Vorodi, Design Director John Pearl und der Executive Producer Reinhard Pollice (allesamt ehemalige Mitarbeiter von Vigil Games) über die Pleite des Publishers THQ im Jahre 2012 und die Entstehung des neuen Spiels nach dem Erwerb der Marke durch Nordic Games (heute THQ-Nordic).

Den rund drei Minuten langen Clip „Survived the Death of THQ“ könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Darksiders 3 wurde erst Anfang Mai offiziell angekündigt und soll voraussichtlich im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.