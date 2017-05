Agents of Mayhem: Trailer zum Helden-Trio Franchise Force veröffentlicht

PC XOne PS4

Deep Silver hat einen neuen Trailer zum kommenden Third-Person-Action-Spiel Agents of Mayhem veröffentlicht. Das kurze Video bringt euch das erste Agenten-Dreiergespann mit dem Namen Franchise Force näher. Der Fokus liegt nicht nur auf den Fähigkeiten, sondern auch auf den Persönlichkeiten von Diebin Fortune, Haudrauf Hardtrack und Schauspieler Hollywood. Der zur Schau gestellte selbstreferenzielle Humor lässt direkt an die letzten Saints Row-Teile denken, die ebenfalls von Entwickler Volition stammen.

Im Kampf gegen die Legion sollt ihr fliegend die Agenten wechseln können, um so deren unterschiedlichen Stärken auszuspielen. Agents of Mayhem soll am 18. August für Playstation 4, Xbox One und PC erhältlich sein.