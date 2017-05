Erscheint dieses Jahr ein Western-Spiel von Ubisoft?

PC 360 PS3

Call of Juarez - Gunslinger ab 9,95 € bei Amazon.de kaufen.

Die amerikanische Zeitung GreatFallsTribune berichtete jüngst von Filmaufnahmen an der historisch bedeutsamen Mni-Sda Kirche in der Prärie von Montana. Die Filmaufnahmen sollen als Werbematerial für ein kommendes Videospiel zum Einsatz kommen – wahrscheinlich wurde also ein Live-Action-Trailer gedreht. Die Reporter konnten dem Producer der Filmcrew, Jeff Guillot, zwar nicht den Namen des Spiels entlocken, er gab jedoch an, es ginge um "ein Sequel zu einer existierenden globalen Marke". Veröffentlicht werden soll es bereits im September. Gefilmt wurde unter anderem eine Szene, bei der zwei Männer nahe einer Glocke kämpfen, während ein Zug in einiger Entfernung vorbeirollt.

Da liegt natürlich der Gedanke nahe, dass es sich um Red Dead Redemption 2 handelt. Die Website NerdBite stellt jedoch eine andere Verbindung her: Der Producer Guillot habe bereits öfter an Werbekampagnen für Ubisoft mitgewirkt, unter anderem bei Driver, Red Steel 2 und Rabbids. Zudem habe der französische Publisher in einer früheren Umfrage nach Wunsch-Settings für künftige Far Cry-Titel auch "eine Welt im 19. Jahrhundert mit Spaghetti-Western-Stil" als Auswahl angeboten.

Neben Far Cry hätte Ubisoft aber auch eine aktuell brachliegende Spielemarke in der Hinterhand, die viel mehr zu einem Wild-West-Setting passen würde: Call of Juarez. Das letzte Spiel der Reihe Gunslinger (im Test, Note: 7.5) erschien vor genau vier Jahren. Das kommende Assassin's Creed dagegen dürfte aus dem Kreis der Verdächtigen fallen, da es laut aktueller Gerüchte im Mittelmeerraum angesiedelt sein soll (siehe auch: Assassin's Creed – Origins: Angebicher Mitarbeiter-Leak bestätigt den Namen und verrät neue Details).

Nicht zuletzt sollte aber auch deshalb etwas Skepsis angebracht sein, weil Jeff Guillot durchaus auch andere Arbeitgeber als Ubisoft haben kann.