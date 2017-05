NBA 2K18: Release-Datum, Sondereditionen und Legend-Cover

Switch XOne PS4

Der Publisher 2K gab den Release-Termin für seine kommende Sportsimulation NBA 2K18 bekannt. Das Spiel wird demnach hierzulande am 15. September dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erscheinen. Für Xbox One und PS4 wird es neben der Standard-Version des Spiels noch eine Legend Edition und eine Legend Gold Edition geben. Beiden Sondereditionen werden folgende Extras für die Käufer bieten (Herstellerangaben):

Legend Edition (99,99 Euro)

Fanartikel (nicht in der digitalen Version):

Limitiertes Shaq-Poster

5 Panini-Sammelkarten

Exklusive Sticker

Digitale Inhalte:

100.000 virtuelle Währung

20 wöchentliche Mein-Team-Packs

Shaq-Objekte im Spiel

und mehr

Legend Edition Gold (149,99 Euro)

Fanartikel (nicht in der digitalen Version):

Limitiertes Shaq-Poster

Lentikularbild

10 Panini-Sammelkarten

Exklusive Sticker

Digitale Inhalte:

250.000 virtuelle Währung

40 wöchentliche Mein-Team-Packs

Shaq-Objekte im Spiel

und mehr

Die Verpackung der beiden Legend Editionen wird als Cover-Star die NBA-Legende Shaquille O’Neal zieren. Für die Standard Edition sind ebenfalls zusätzliche Vorbestellungsboni und Day-One-Inhalte geplant, die zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Frühkäufer der PS4-Version werden am Launch-Tag außerdem mit einem exklusiven Playstation-Design belohnt.