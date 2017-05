GG-Blitzaktion: Gewinnt 5x Premium-Packs für PS4-Spiel Knights of Valour im Wert von je 50 Euro

PS4

Prügeln, bis der Arzt kommt, ist für Action-Spiele alles andere als ein Armutszeugnis. Das gilt auch für das PS4-exklusive, in Asien enorm beliebte F2P-Spiel. Seit dem 2. Mai ist der Titel auch hierzulande verfügbar. Wenngleich "Pay to win" für Knights of Valour eh mehr oder weniger ein Fremdwort ist, könnt ihr euch in unserer heutigen Blitzaktion dennoch einen Vorteil verschaffen. Mit einem der fünf Codes, die euch Zugriff auf das sogenannte Goshiki Stone Pack gewährt (Wert circa 50 Euro!), fallen euch Einstieg und Fortschritt in jedem Fall leichter, als es ohne dieses Bonuspack der Fall wäre.Um eine Chance auf einen der PSN-Codes für Knights of Valour zu haben, müsst ihr uns bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 14. Mai 2016 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News hinterlassen, in dem ihr uns eindeutig sagt, dass ihr gewinnen möchtet. Nur dann landet ihr nämlich im Lostopf, aus dem wir die Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen. Okay, ihr müsst eine weitere Sache dann doch noch beachten. In den Lostopf kommt ihr mit eurem Kommentar nämlich nur, wenn ihr ihn als registrierter User verfasst.Aber keine Sorge: Falls ihr noch nicht bei GamersGlobal angemeldet seid, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss daran zu gleichen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Die Auflösung der Blitzaktion und der Versand der Codes an die Gewinner erfolgt im Laufe des Montags.Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!