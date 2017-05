Druidstone: Das neue Spiel ehemaliger Legend-of-Grimrock-Entwickler

PC

Aktuell gibt es keine Pläne von Almost Human, ein weiteres Legend of Grimrock (GG-Test: 7.5) zu entwickeln. Deshalb haben sich einige Mitglieder des Teams zu dem neuen Studio Ctrl Alt Ninja zusammengeschlossen und arbeiten derzeit an dem Titel Druidstone - The Secret of the Menhir Forest. Dabei handelt es sich um ein klassisches Rollenspiel im Stil der alten Gold-Box-Spiele von SSI, wie etwa Pool of Radiance, angereichert mit Roguelike-Elementen.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Druiden, der soeben frisch von den Toten aufersteht und nicht weiß, wer er ist und warum er gestorben ist. Im Verlaufe der Handlung sollen noch weitere Charaktere zu eurer Party hinzustoßen. Bezüglich des Klassensystems sind sich die Entwickler noch unschlüssig, aktuell wird mit einem klassenlosen System experimentiert und zurzeit kann der Spieler ohne Einschränkungen selbst bestimmen, in welche Richtung sich seine Figur entwickeln soll. Ob ihr letztendlich in den Genuss dieser Art der Charakterentwicklung kommt bleibt jedoch abzuwarten. Die Spielwelt selbst wird prozedural generiert, wobei es auch feste Szenarien wie zum Beispiel Dungeons geben wird. Die Kämpfe sollt ihr auf einem zweidimensionalen Raster taktisch und rundenbasiert ausfechten.

Ctrl Alt Ninja arbeitet seit Herbst 2016 an dem Spiel und, ähnlich wie bei Legend of Grimrock, sollen auf dem firmeneigenen Blog in unregelmäßigen Abständen Updates über den Stand der Entwicklung veröffentlicht werden. Zurzeit arbeitet das Team an der Windows-Version, auf weitere Plattformen und einen Veröffentlichungszeitpunkt möchte sich das Studio aktuell noch nicht festlegen. Einen ersten Eindruck von dem Spiel könnt ihr unserer Screenshot-Galerie zu Druidstone entnehmen.