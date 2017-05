Creativerse: Finale Version des Minecraft-MMOs erschienen

PC MacOS

Das Open-World-MMO Creativerse führt die Ideen des kreativen Sandbox-Hits Minecraft weiter – und dies nach langer Early-Access-Phase seit dem 8. Mai in der finalen Version. Der durch private Investoren finanzierte Indie-Hersteller Playful Corporation bietet das Grundprogramm kostenlos für PC und Mac an, die Creativerse-Pro-Version mit Zusatzinhalten kostet 19,99 Euro.

Creativerse bedient sich der freien Erschaffung einer Welt mithilfe von Blöcken, wie es Millionen Spieler aus Minecraft kennen. Auch das umfangreiche Crafting-System mit Tierzucht, Tränkebrauerei, Felderbewirtschaftung und Kochkunst erinnert an das offensichtliche Vorbild. Tag- und Nachtwechsel, unterschiedliches Wetter, physikalisch korrektes Verhalten von Flüssigkeiten und eine wachsende Flora und Fauna verleihen der Welt dabei ein realistischeres Ambiente als im mittlerweile in die Jahre gekommenen Minecraft.

Eure eigenen Welten erschafft ihr nicht bloß durch das Aufeinandersetzen von Blöcken, die es in über 400 verschiedenen Variationen gibt, sondern auch durch Maschinen und Tiere. Letztere könnt ihr während ihres virtuellen Lebens fangen, jagen und als Nahrungsquelle nutzen sowie jederzeit wie in einem klassischen Online-Rollenspiel respawnen. Um aus eurer selbst gebauten Welt eine eigene Geschichte zu entwickeln, könnt ihr Dialoge und Kontrollpunkte einfügen. Diese in sich abgeschlossenen Welten könnt ihr der Community zur Verfügung stellen und selbst mit weiteren Spielern in die Werke anderer eintauchen.