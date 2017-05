The Legend of Zelda - Breath of the Wild 25% Horizon - Zero Dawn 21% Thimbleweed Park 13% Mass Effect - Andromeda 10% Nier - Automata 9% Ghost Recon - Wildlands 5% Resident Evil 7 biohazard 4% Torment - Tides of Numenera 4% Yakuza 0 3% Nioh 2% Sniper Elite 4 1% Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix 1% Halo Wars 2 1% Lego Worlds 1% Kona 0% For Honor 0% Styx - Shards of Darkness 0% Robinson - The Journey 0% Bearslayer 0% Dragon Quest Heroes 2 0% Realpolitiks 0% How to Survive 2 0% Dexed 0% 2Dark 0% The Hunter - Call of the Wild 0% Rain World 0% Gravity Rush 2 0% Night In The Woods 0% Snake Pass 0% Snipperclips 0%

News-Update (Ergebnis):Für mehr als ein Viertel der Umfrageteilnehmer war The Legend of Zelda - Breath of the Wild der persönliche Top-Titel im ersten Quartal dieses Jahres. Mit 21 Prozent nur unwesentlich weniger Stimmen konnte der PS4-Exklusivtitel Horizon - Zero Dawn für sich verbuchen. Den "dritten Platz" in der Umfrage konnte sich Ron Gilberts Adventure Thimbleweed Park (13 Prozent) sichern. 10 Prozent der Stimmen entfielen auf Mass Effect - Andromeda. Die weitere Abfolge entnehmt ihr der Ergebnisübersicht.Ursprüngliche News:Es gab selten ein erstes Quartal, in dem so viele Top-Spiele erschienen sind wie im Jahr 2017 – zum Launch der Nintendo Switch kam The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test ), Sony veröffentlichte Horizon - Zero Dawn (im Test ), Ubisoft brachte unter anderem Ghost Recon - Wildlands (im Test ), Electronic Arts Mass Effect - Andromeda (im Test ), Capcom feierte mit Resident Evil 7 (im Test ) nicht bloß im VR-Modus auf PS4 eine fulminante Rückkehr. Und natürlich gab es auch zahlreiche Indie-Spiele, die manch einen am meisten überzeugten, wie etwaRetro-Adventure Thimbleweed Park (im Test ) oder auch. Vergessen wollen wir auch nicht Action-RPGs wieoder Platnum Games'. Viel Stoff für Spielefreunde.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, welches Spiel aus dem ersten Quartal 2017 euch am besten gefallen hat – vollkommen egal, ob "Triple-A" oder "Indie". Da wir natürlich nicht jeden einzelnen Titel in unserer Umfrage zur Wahl stellen können, haben wir eine (umfangreiche) Vorauswahl getroffen. Sollte euer Favorit aus dem genannten Zeitraum also nicht dabei sein, lasst uns gerne in den Kommentaren unter dieser News-Meldung wissen, welchen Titel wir eurer Meinung nach sträflich nicht zur Wahl gestellt haben.Wie immer seid ihr natürlich auch herzlich dazu willkommen, uns in den Kommentaren ausführlich eure Meinung zum aktuellen Umfragethema zu nennen, also etwa, weshalb euch dieser oder jener Titel so besonders gut gefallen hat. Fühlt euch ferner frei, eure Meinung mit anderen Usern und den Redaktionsmitgliedern von GamersGlobal zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.