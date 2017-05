Long Journey Home: Roguelike mit Star-Control-2-Inspiration startet Ende Mai

PC XOne PS4 Linux MacOS

Ursprünglich hätte das stark vom Klassiker, aber von jüngeren Spielen wieinspirierte Weltraum-Abenteuer The Long Journey Home (Preview ) bereits im vergangenen Jahr erscheinen sollen. Allerdings schritten die Arbeiten von Entwickler Daedalic Studio West, der Düsseldorfer Zweigstelle des Hamburger Publishers (), nicht ganz so schnell voran, wie sich das Entwicklungsleiter Andreas Suika (Interview ) wohl gewünscht hatten. Nun ist es allerdings so weit: Am 30. Mai feiert The Long Journey Home seine offizielle Geburtsstunde.Dieser Termin gilt allerdings nur für die (auch MacOS- und Linux-kompatible) PC-Version. Die ebenfalls angekündigten und bereits von uns selbst angespielten Konsolenversionen für PlayStation 4 und Xbox One werden erst zu einem späteren, noch nicht konkret genannten Datum folgen, aber noch innerhalb dieses Jahres. Am genannten PC-Termin dürfte sich indes in keinem Fall noch etwas ändern. Wir haben bereits die Testversion vorliegen – unser Review werdet ihr in jedem Fall noch vor dem Verkaufsstart bei uns lesen können – und verraten euch alsbald, ob das Spiel sein Geld wert ist.In The Long Journey Home übernehmt ihr die Kontrolle über ein Raumschiff, das weit vom Kurs abgeraten ist. Ziel ist es, möglichst viele der Crew-Mitglieder lebend zurück auf die Erde zu bringen. Dabei gilt es, neben der Erkundung verschiedener Planeten im prozedural generierten Universum, unter anderem mit verschiedenen Alienrassen Handel zu betreiben, euch mit ihnen anzufreunden oder euch notfalls gegen sie auch mit Waffengewalt zur Wehr zu setzen.Bei Chef-Entwickler Andreas Suika handelt es sich indes um einen Veteranen der Branche, der zuvor unter anderem an den Spielen des seit 2001 zu Ubisoft gehörenden Studios Blue Byte (-Reihe,) maßgeblich mitverantwortet hat.