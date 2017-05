Die Drei von der Zankstelle Vol. 3: "Neuauflagen, Remakes und Remasters"

In der dritten Folge von "Die Drei von der Zankstelle" sprechen Jürgen ‑ZG‑, Hendrik ‑ZG‑ und iUser ‑ZG‑ über Neuauflagen, Remakes und Remasters von Spielen.

Die drei versuchen die Begriffe gegeneinander abzugrenzen und gehen dabei der Frage nach, worin die Vor- und Nachteile dieser Veröffentlichungen für Publisher und Spieler liegen. Insbesondere unterhalten sie sich darüber, warum Remasters und Remakes in letzter Zeit so beliebt zu sein scheinen und spekulieren über mögliche Ursachen. Gesprochen wird dabei ebenso über Retroklassiker im neuen Gewand wie auch über Spiele der letzten Konsolengeneration, die den Sprung auf die aktuelle Hardware geschafft haben. Natürlich zanken sie sich auch darüber welche Spiele so toll waren, dass sie endlich ein Remake bekommen sollten oder besser nicht.

Eingangs dieser Episode bedanken sich die Podcaster in ganz spezieller Form bei der GamersGlobal-Userin Melangel, der sowohl Teaserbild als auch Intro zu verdanken sind.

Übersicht der Folge 3: