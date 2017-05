GG-Gewinnspiel: Gewinnt 5x RiftAnalyst Premium-Mitgliedschaften

PC MacOS

League of Legends ist der Platzhirsch im Trendgenre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Über 100 Millionen Spieler sollen sich laut Entwickler Riot Games monatlich mit ihren Champions in taktischen 5-vs-5-Matches messen. Hinzu kommen zahlreiche Menschen, die das Geschehen als Zuschauer verfolgen und ihre favorisierten Streamer respektive eSport-Teams anfeuern. Der Einstieg ist gratis, mit der Premium-Währung lassen sich jedoch Boosts, neue Champions sowie alternative Designs für diese erstehen, die mittlerweile Gewinne im Milliardenbereich generieren.

Bei dem schnellen, teamorientierten Gameplay gilt es, sich stetig zu verbessern, sonst haben eingeübte gegnerische Mannschaften leichtes Spiel. An diesem Punkt möchte RiftAnalyst euch unter die Arme greifen. Mit der umfangreichen Software archiviert ihr eigene und fremde Match-Daten, synchronisiert diese mit Videoaufzeichnungen und könnt den Ablauf der Runde damit ausführlich analysieren, bis hin zu einzelnen Baron Kills, Ganks, SplitPushs und anderen Details, die bei Uneingeweihten nur verwirrte Blicke hervorrufen. Auf dem Zeitstrahl des Programms seht ihr, in welcher Sekunde welcher Patzer euch den Sieg kostete, erstellt davon Screenshots mit Kommentaren und Markierungen und teilt alles mit Mitspielerin.

Aufstrebende LoL-Gladiatoren, -Kommentatoren oder -Enthusiasten unter euch können einen der fünf Keys für eine einmonatige Premium-Mitgliedschaft gewinnen, die alle Begrenzungen an zeitgleich verfügbaren Projekten, Playlists sowie Match-Daten aufhebt und die Werbung aus der PC-Software entfernt. Wer ihr einen der Codes gewinnen möchtet, schickt uns eine Mail an "gewinnspiel - at - gamersglobal.de" unter dem Betreff "RiftAnalyst" und unter Angabe eurer im League-of-Legends hinterlegten Mailanschrift nebst User-Namen, können fünf von euch jeweils eine der genannten Mitgliedschaften gewinnen, die entsprechend in eurem Account freigeschaltet werden. Das müsst ihr bis heute, Donnerstag, den 25. Mai 2017 um 23:59 Uhr tun, um im Lostopf zu landen, aus dem wir die Gewinner heraus nach dem Zufallsprinzip bestimmen. Solltet ihr zu den Glücklichen zählen, werden wir euch nach Abschluss dieses Gewinnspiels via Mail darüber informieren, ob euer Konto auf Premium hochgestuft werden wird.

Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!