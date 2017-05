Detached mit Oculus Rift angespielt – orientierungslos im Weltraum

PC

Einen schweben lassen

Es gibt kein Alien, sterben könnt ihr dennoch.

Komplexe Aufgaben gibt es nicht. Den Kern bilden Erkundung und Orientierungsfähigkeit.

Den Eimer neben der Rift

Wer anfällig für Motion Sickness ist, wird mit Detached nicht glücklich werden.

Erkunden, sammeln, Knöpfchen drücken

Das Spiel sieht nicht bloß auf den Screenshots hübsch aus. Es läuft zudem sehr sauber.

Vom Boost bis zur Rakete

Da ihr eher langsam seid, gibt es draußen auch Beschleunigungsröhren.

Schnapp dir die Flagge

Meinung Benjamin Braun

Don’t drink and drive gilt nicht bloß im Straßenverkehr. Auch wer sich mit den Schubdrüsen seines Raumanzugs durch enge Schächte in Raumstationen und Space-Shuttles bewegt, sollte lieber nüchtern sein. Obwohl wir nicht einen Tropfen Alkohol getrunken haben, krachten wir in Debüt-Spiel des polnischen Entwicklers Anshar Studios immer wieder mal gegen die Wand. Mit Präzision durch den Raum schweben, will eben gelernt sein.Dieser Lernprozess hat uns, genauso wie Grafik und Steuerung mit den Touch-Controllern der Oculus Rift gut gefallen. Warum? Das erfahrt ihr in unserem Angespielt-Bericht.In Detached gibt es zwar auch einige Storyhappen und Funksprüche, allerdings ist im Spiel der Polen das Storytelling nur ein kleiner Nebenaspekt. Eigentlich geht es lediglich darum, in den Trümmerfeldern einer Raumstation wieder genügend Energiequellen oder Ersatzteile zusammenzutragen, um die Rückkehr zur Erde zu ermöglichen. Wieinsoll man sich da fühlen, ganz allein, vielleicht noch mit einer Nespresso-Kapsel unterm Hemd, die uns Visionen vonbeschert.Im Raumanzug bewegen wir uns jedenfalls mithilfe einer Steuerdüse durch den Raum, immer in Blickrichtung. Mit dem vorderen Trigger des linken Touch-Controllers geben wir Gas, mit dem seitlichen bremsen wir ab.Mit dem rechten Touch-Controller wiederum drehen wir uns in eine beliebige Richtung, wenn wir den vorderen Trigger gedrückt halten. Klingt simpel, erfordert aber dennoch eine gewisse Übung. Wir ertappen uns deshalb immer wieder dabei, dass wir vor einer Richtungsänderung zunächst vollständig abbremsen und erst dann wieder beschleunigen.Die Eingabe selbst ist sehr präzise, Drehung oder Kurvenflüge per Bewegungssensoren reagieren exakt so, wie sie sollen. Ganz intuitiv ist die Bedienung allerdings nicht. Mit dem seitlichen Trigger zu bremsen, wollte in den ersten 20 Minuten nicht zum Selbstläufer werden. Einen Beitrag zur Diskursivität der Eingabe trägt auch die Tatsache bei, dass wir die (sauber getrackten) Controller nur sehen können, wenn wir die Hände höher halten. Andernfalls verdeckt uns nämlich der „Kragen“ unseres Raumanzugs den Blick darauf. Optimal ist das besonders dann nicht, wenn wir die Zusatz-Fähigkeiten wie Schild oder Speedboost nutzen.Die Umgebungsgrafik von Detached ist nicht unbedingt ein Hingucker in dem Sinne, aber die Qualität lässt kaum Wünsche offen. Knackig scharfe Texturen, solide Effekte, kein Tearing mit der Rift. Spielern, die für Motion Sickness anfällig sind, wird das allerdings wenig helfen. Wir spielten Detached durchweg im Stehen, ohne umzukippen. Schon beim Tutorial-Parcours, bei dem wir einige Ringe durchfliegen müssen, dürfte es dem einen oder anderen gerade bei Drehungen schummrig werden. Stehen ist allerdings kein Zwang, wer will kann das Spiel natürlich auch komplett im Sitzen spielen.Wer mit Motion Sickness keine Probleme hat, darf die potenziell Übelkeit erregende Wirkung von VR in Detached auch steigern. So gibt es in den Menüs eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, mit denen man vom puren Realismus in Sachen Physik bis hin zu in diversen Punkten erleichternden Elementen selbst wählen kann. Was „purer Realismus“ bedeutet? Es bedeutet beispielsweise, dass wir uns beim Wenden auf der Stelle immer weiterdrehen würden, so lange wir nicht manuell stoppen. Selbst ausprobiert haben wir das nicht. Wobei wir auf die Frage eines der Kollegen am nächsten Tag, weshalb es hier nach Erbrochenem riecht, schon die passende Antwort gehabt hätten: „Der Praktikant war’s!“Ihr fragt euch mittlerweile sicherlich, was man in Detached eigentlich macht. Eigentlich ist es recht banal: Ihr erkundet verschiedene Teile der Raumstation, stellt dort die Energie wieder her und sammelt verschiedene Objekte, um irgendwie wieder nach Hause zu kommen. In den Innenräumen öffnet ihr Durchgangstore, indem ihr das Bedienfeld aktiviert. Ab und zu müsst ihr das auch mal mittels Batterien wieder in Gang setzen. Die findet ihr entsprechend in der Umgebung, wobei die Architektur der Räume bei der Suche einen einigermaßen guten Orientierungssinn erfordert.Viel mehr ist da nicht. Es gibt also keine komplexeren Rätsel oder ähnliches. Die Erkundung und die Orientierungsfähigkeiten sind das Entscheidende in Detached. Nach einer eher linearen Abfolge von Teilen der Raumstation, in denen die Fähigkeiten eingeführt werden, öffnet sich das Spiel stärker. Das bedeutet im konkreten Fall allerdings nur, dass ihr entscheidet, ob ihr euch erst um diesen Teil der Station kümmert oder andere vorzieht. Optionale Ziele gibt es keine.In den Räumen müsst ihr zunehmend häufiger auch eure Spezialfunktionen nutzen. So verfügt ihr über einen kleinen Geschwindigkeits-Boost. Den benötigen wir etwa an einer Stelle, wo uns nur ein kleiner Zeitraum bleibt, um ein per Terminal geöffnetes Tor zu durchqueren. Zur Ausstattung zählt auch ein elektrostatischer Schild. Nur damit sind wir in der Lage, einem Bereich zu passieren, in dem offene Akkueinheiten Blitze schlagen. Eine weitere Funktion sind die Raketen.Die braucht ihr zum Beispiel im freien Weltraum, um Drohnen kurzzeitig außer Kraft zu setzen, da diese euch verletzen können. Ja, sterben (oder auch euren Anzug durch Kollisionen mit der Umgebung in Mitleidenschaft zieht) könnt ihr, kämpfen in dem Sinne müsst ihr allerdings nicht. Von den Raketen habt ihr übrigens einen unbegrenzten Vorrat, dauerhaft verbraucht und manuell nachgefüllt werden müssen lediglich Sauerstoff und Treibstoff. Allerdings, so versprichtvon Entwickler Anshar, muss man sich nicht ständig um Nachschub bemühen.Schließlich wolle man den Spielern damit nicht auf die Nerven gehen. Ganz drum herum kommt ihr ums Nachfüllen aber nicht. Gerade die Reisewege im freien Weltraum zum nächsten Stationsteil sind recht weit. Vielleicht bisweilen sogar zu lang, da auf dem Weg dorthin wenig passiert. Es gibt zwar Beschleunigungsröhren, aber auch mit denen bewegt ihr euch nur wenig schneller als mit dem Boost.Während der Solomodus von Detached gut vier Stunden Spielzeit bieten soll, könnte sich die Spielzeit mit dem PvP-Modus noch deutlich erhöhen. Zum finalen Release, der noch bereits am 18. Mai erfolgt, wird es zunächst nur eine Online-Spielvariante geben. Dabei handelt es sich um einen Capture-the-Flag-Modus für zwei Spieler. Getötet wird da niemand, stattdessen betäubt ihr den Gegner, um ihm die Flagge abzunehmen und sie zur Basis zurück zu bringen. Ob das zu zweit Spaß macht? Wissen wir nicht. Den Grund dafür, weshalb hier bloß zwei Spieler antreten, erläuterte uns PR-Manager. „Es sind die Nutzerzahlen von VR. Andere VR-Spiele mit höheren Spielerzahlen im Mehrspieler-Modus zeigen, dass es schwierig sein kann, ausreichend Mitspieler zu finden.“Diesen Eindruck können wir nur bestätigen. Ob diese Entscheidung dem Modus allerdings zu mehr Spielspaß verhilft, wagen wir zu bezweifeln. Später könnte es auch noch mehr Mehrspieler-Modi geben und vielleicht auch Crossplattform-Funktionen wie es Ubisoft flächendeckend bei seinen Spielen zwischen PC und PS4 macht. Bis zum Release einer Version für PSVR wird es allerdings noch dauern. „Aktuell konzentrieren wir uns voll und ganz auf die PC-Version,“ sagt Dymek. Auf unsere Frage hin scheint es auch nicht ausgeschlossen, dass Detached es auf Microsofts kommender Xbox geben wird. Aber das wird die Zeit zeigen.Mir hat die Erkundung des Weltraums und das freie Rumschweben Spaß gemacht, denn genau das fängt Detached als VR-Erlebnis wirklich gut ein. Ansonsten ist es genauso, wie Grzegorz Dymek auf unsere Frage hin, ob man es auch ohne VR spielen kann, sagt: „Nein, ohne VR wäre Detached bloß ein Durchschnittsspiel.“ Für Spieler, die besonders anfällig für Motion Sickness sind, scheint mir das Spiel nur bedingt geeignet zu sein. Das meine ich aber nicht kritisch, es ist lediglich als Hinweis zu verstehen. Die versprochene Spielzeit fällt zugebenermaßen eher knapp aus. Aber wenn die vier Stunden am Ende grob zutreffen, wäre es immer noch deutlich umfangreicher als viele andere VR-Spiele.