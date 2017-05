The Surge: Lasst Jörg weinen! (Letsplay-Crowdfunding)

PC XOne PS4

Wird sich Jörg "Distanzschütze" Langer ein weiteres Mal nach Dark Souls 3 aufmachen, einem fiesen Computerspiel das Fürchten zu lehren und hartgesottene Spielefans den Monitor anbrüllen zu lassen? Das habt ihr in der Hand – indem ihr für das The-Surge-Letsplay spendet!

265€ 2000 € 16-19, 20 (Twitch TV) 1500 € Folgen 11-15 1000 € Folgen 6-10 500 € Folgen 1-5

5€ spenden 10€ spenden 25€ spenden 50€ spenden

Natürlich reden wir im Titel nicht von Schmerzens- oder Frustrationstränen – wir erwarten Tränen der reinsten Glückseligkeit bei Jörg, wenn er kraft seiner Geduld, seiner Präzision und seiner jederzeit vollständigen taktischen Hoheit über das Geschehen um ihn herum in die Schlacht zieht, um den Killerrobots vonden Garaus zu machen.Aber wird es soweit kommen? Das entscheidet allein ihr, werte User, indem ihr für unsere neueste Letsplay-Aktion spendet! Wie der Spendenstand ist, erfahrt ihr hier –So könnt ihr zu weiteren Folgen beitragen: Klickt einfach auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu bezahlen. Beachtet, dass ihr auch ohne Registrierung bei GamersGlobal mitmachen könnt, dann aber aus technischen Gründen nicht in den Vorzug der Medaille und der 2-Tages-Exklusivität kommt. Zur Registrierung geht es hier.

Pro Medaille werden unterschiedliche GGG vergeben: für Bronze (5 Euro) 100 GGG, Silber (10 Euro) 200, Gold (25 Euro) 500, Schwarz (50 Euro) 1000

Die Regeln

Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken. Hinweis für Überweisungen: Schreibt unbedingt direkt nach eurer Usernummerin Großbuchstaben in den Überweisungstext.Pro 500 Euro (brutto) Spendensumme realisieren wir fünf Folgen, die mindestens 20 Minuten lang sind, in der Realität aber, zumindest nach allen bisherigen Letsplays von Jörg Langer zu schließen, eher doppelt so lang. Das Letsplay wird nur realisiert, wenn die ersten 500 Euro zusammenkommen – was aber bei über 120 laut Doodle-Vorauswahl Spendenwilligen für dieses Letsplay eigentlich kein Problem sein sollte.Wenn zwei Tage nach Veröffentlichung der letzten voll bezahlten Staffelfolge die nächsten fünf Folgen nicht finanziert sind, endet das Letsplay unwiderruflich, wobei das Restgeld noch in letzte Folgen umgewandelt wird. Mit einer Vorwarnzeit von einer Staffel können auch wir das Letsplay beenden, sollten beispielsweise die Mentaltrainer-Kosten für Jörgs posttraumatische Selbstwertgefühl-Behandlungen die Einnahmen übersteigen.Spender erhalten nicht nur eine (oder mehrere) von vier Exklusiv-Medaillen plus die damit verbundenen Bonus-GGG, sondern den sofortigen Zugriff auf jede Folge, statt zwei Tage warten zu müssen: Immer dienstags, freitags und samstags planen wir neue Folgen. Und GG-Premiumenten können jede Folge als hochqualitativen Direktstream oder -Download von unserem Server genießen.