An diesem Montag war bereits am Morgen gut was los in den Büroräumen von GamersGlobal – was auch der Grund ist, dass wir heute ein bisschen später dran sind. Zu Gast waren nämlich zwei der Macher von des 4X-Weltraumspiels Endless Space 2, über das euch Rüdiger Steidle bereits vor längerer Zeit berichtet hatte. Ihr müsst allerdings nicht bis zu unserem Vorschaubericht auf das warten, was Creative Director Romain de Waubert und Lead Writer Jeff Spock zu sagen haben. Denn die beiden sind auch in unserem heutigen Podcast selbst zu hören.



Das heutige GG-Duo im Podcast setzt sich indes aus Jörg und unserem neuen Praktikanten Hagen Gehritz zusammen. Sie berichten euch unter anderem von ihren jüngsten Spielerlebnissen, beantworten User-Fragen und geben euch einen Ausblick auf die Inhalte der aktuellen Woche. Außerdem gibt euch Jörg einen kleinen Vorgeschmack auf die Retro Gamer 3/2017, die ab Donnerstag am Kiosk zu haben ist (Abonnenten dürften die neue Ausgabe bereits vorliegen haben).



Hier alle Themen in der Übersicht:

00:28 Willkommen zum neuen MoMoCa, heute mit Praktikant Hagen.

01:20 Hagen erzählt mal, wie es ihm in den ersten Tagen bei GG ergangen.

02:32 Was haben wir zuletzt gespielt? Bei Hagen war's Zelda - Breath of the Wild (Test)

(Test) 03:10 Zudem hat er noch mal System Shock 2 ausgepackt.



ausgepackt. 10:03 Thema der Woche: Endless Space 2:

Jörg interviewt Romain de Waubert de Genlis (Creative Director und Studiomanager) sowie Lead Writer Jeff Spock von Amplitude, die uns heute in de Redaktion besucht haben. Natürlich geht es um das in 2 Wochen erscheinende Endless Space 2 . Die Drei reden über das Spiel und seine Fraktionen, und über die drei typischen Fallstricke von 4X-Spielen: Allgemeine Balance, ein spannendes Mid- und Endgame sowie die KI.

27:18 Kommen wir zu den User-Fragen: Johannes fragt, wie wir die Switch nutzen.

fragt, wie wir die Switch nutzen. 28:23 User G1N_T0X1C hat gleich zwei Fragen zu Open-World-Spielen und Konsolen

hat gleich zwei Fragen zu Open-World-Spielen und Konsolen 31:02 Hedeltrollo will was wissen...

will was wissen... 32:17 Spielen wir DLC-Inhalte zu Spielen, will Golmo erfahren.

erfahren. 33:22 Q-Bert will einen Test zu Shock Tactics , Jörg verrät, ob es einen geben könnte.

will einen Test zu , Jörg verrät, ob es einen geben könnte. 34:06 Zwei ernste Fragen von Labrador Nelson .

. 36:30 emoll94 fragt nach einem Standardwerk der "Gamesbegriffe".

fragt nach einem Standardwerk der "Gamesbegriffe". 37:23 Nuwanda sucht nach Spielen wie Life is Strange für seine Freundin.

sucht nach Spielen wie für seine Freundin. 38:55 Hören wir andere Podcasts fragt Jonas-ZG- .

. 39:45 Haben wir uns mit American Gods beschäftigt, will endymi0n wissen.

beschäftigt, will wissen. 40:50 Bei Xaridir hat's klick gemacht.

hat's klick gemacht. 41:40 Prinsee will was über YouTube und Patreon wissen.

will was über YouTube und Patreon wissen. 42:35 Claus will keinen Spaß beim Lesen haben.

43:30 AdmiralAnger will Tweets und Co. künftig direkt in News einbetten. Darf er?

will Tweets und Co. künftig direkt in News einbetten. Darf er? 45:27 Jörg macht noch auf die Retro Gamer 3/2017 aufmerksam, die ab Donnerstag, 11.5., am Kiosk liegen wird, und auf das Switch-Gewinnspiel darin.

aufmerksam, die ab Donnerstag, 11.5., am Kiosk liegen wird, und auf das Switch-Gewinnspiel darin. 48:50 Tschüss bis nächste Woche!

Wir freuen uns über eure Kommentare und insbesondere User-Fragen!