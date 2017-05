Friday the 13th - The Game bekommt die 18er-Plakette, Release am 26. Mai gesichert [Update]

PC XOne PS4

Update um 18:10 Uhr

Das ging fix. Wie das Studio inzwischen via Twitter bekannt gab, wird der Titel nun doch die USK-Einstufung „ab 18 Jahren“ erhalten. „Das Spiel wird in keiner Weise zensiert“, so die Entwickler. Spieler werden hierzulande also die gleiche Version wie in den USA erhalten.

Originalmeldung am 8. Mai 2017 um 5:38 Uhr

Eigentlich planten der Entwickler IllFonic und der Publisher Gun Media das kommende Multiplayer-Horrorspiel Friday the 13th - The Game am 26. Mai 2017 in Deutschland auf den Markt zu bringen, doch möglicherweise wird sich der Release hierzulande verzögern. Grund dafür sollen Probleme mit der Altersfreigabe sein. Diese wurde demnach beim ersten Vorlegen des Spiels von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) verweigert. Nach dem erfolgten Einspruch seitens des Studios wurde eine provisorische Einstufung „ab 18 Jahren“ in Aussicht gestellt, doch dazu kam es nicht, wie einer der Entwickler im Steam-Forum erklärte.

Demnach wurde die Altersfreigabe offenbar am letzten Tag des Entscheidungsprozesses durch eine der Landesregierungen verhindert. Nun wollen die Macher erneut in Berufung gehen, was ein wenig Zeit beansprucht, weshalb vorerst ungewiss bleibt, ob der oben genannte Release-Termin eingehalten werden kann. Von PEGI hat Friday the 13th - The Game die Einstufung „ab 18 Jahren“ bereits vor zwei Wochen erhalten. Als Grund für die hohe Altersfreigabe wurden hier „extreme Gewalt, wiederholte, grundlose Tötungshandlungen und die Vulgärsprache“ genannt.