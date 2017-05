Ready or not: Realistischer SWAT-Taktik-Shooter mit Single-, Koop- und Multiplayer-Modus angekündigt

PC

Mit Ready or not hat der Entwickler Void Interactive sein nächstes Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um einen First-Person-Taktik-Shooter, bei dem ihr als Teil der Spezialeinheit S.W.A.T (Special Weapons and Tactics) verschiedene gefährliche Missionen absolviert. Geboten werden sowohl ein Singleplayer-Modus, in dem ihr euren KI-Kameraden Befehle erteilen könnt, als auch Koop-Kämpfe mit bis zu acht Mitspielern, sowie PvP-Gefechte mit feindlichen Squads.

Das Spiel soll laut dem Studio verstärkt auf Realismus setzen und wird unter anderem ein dynamisches Steuerungssystem bieten, das es euch erlaubt, schrittweise zu ducken oder aufzurichten, um beispielsweise Schutz vor gegnerischem Beschuss hinter kleineren Hindernissen zu suchen, oder über höhere Deckung zu spähen, um das Feuer zu erwidern. Auch nach links oder rechts lehnen ist möglich. Es lassen sich zudem auch Türen schrittweise öffnen, oder direkt ganz auftreten und ihr könnt eure eigene Geschwindigkeit per Mausrad schrittweise anpassen, um (ähnlich wie in Splinter Cell) leise zu schleichen oder zu rennen.

Die Bewegungen im Spiel sollen detailliert animiert sein, was auch für den Zugriff auf das Inventar gilt. Eure Kameraden können in Echtzeit mitverfolgen, ob ihr gerade Patronen aus der Gürteltasche herausholt, einen Magazin wechselt oder beispielsweise eine Granate vorbereitet. Auch Dinge, wie der ballistische Schutz (durch die Westen), das Verhalten von Projektilen (inklusive Durchdringung, Ricochets und Abschwächung der Wirkung durch Reichweite) und der verursachte körperliche Schaden durch Treffer sollen im Spiel realistisch simuliert werden (weitere Details dazu findet ihr unter dem Link in den Quellenangaben).

Vor dem Beginn jeder Mission gibt es eine taktische Analyse und eine Planungsphase, bei der ihr unter anderem den Geiselnehmern den Strom abdrehen, bestimmte Eingänge blockieren, neue Zugangspunkte festlegen oder kreieren, sowie spezielle Ausrüstung, wie ballistische Schilde, einen schwerer Rammbock, oder eine Teleskopleiter verschiedenen Bereichen zuweisen könnt. Die Pre-Alpha-Version soll bereits rund 30 verschiedene Items bieten. Weitere sollen folgen. Alle Assets werden laut den Entwicklern dank der Unreal Engine 4 hochdetailliert sein. Das gilt sowohl für die Waffenmodelle, als auch für Charaktere und Umgebungen. Zum Release wurden noch keine konkreten Angaben gemacht. Dafür gibt es einen erste Trailer zu bestaunen: