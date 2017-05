Assassin’s Creed - Origins: Angeblicher Mitarbeiter-Leak bestätigt den Namen und verrät neue Details

PC XOne PS4

Das Bild stammt aus Assassin's Creed Syndicate (Testnote: 7.5)

Nachdem es kürzlich bereits hieß, dass das neue Assassin’s-Creed-Spiel möglicherweise nicht den Beinamen „Empire“, sondern „Origins“ tragen wird, will die Website wwg.com dieses Gerücht von einigen anonymen Ubisoft-Mitarbeitern bestätigt bekommen haben. Zudem ließen die Insider noch weitere Details durchsickern. So soll sich das Projekt bereits seit mehreren Jahren in der Entwicklung befinden und die bisher größte offene Welt der Serie bieten.

Die Story soll sich dabei um die erste Gilde der Assassinen drehen und (ähnlich wie in Assassin’s Creed Syndicate) aus der Perspektive eines männlichen und eines weiblichen Assassinen erzählt werden. Das Spiel soll laut Quelle weniger linear strukturiert sein. Das betrifft auch den Charakterfortschritt, der weniger an die Story gebunden sein soll. Hier wurde mehrmals The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5) als Vergleich herangezogen. Auch soll der Spieler mehr Freiheiten haben und der Fokus soll stärker auf Erkundung liegen. Die Insider betonen nochmal, dass die Spielwelt riesig sei und der Spieler auch die Möglichkeit haben wird, über das Mittelmeer, möglicherweise bis nach Griechenland, zu segeln (Seekämpfe inklusive). Ob Griechenland ein erkundbarer Teil des Spielwelt sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Einer der Insider erwähnte außerdem einen Trailer, der den Mitarbeitern gezeigt wurde. Der Clip, der aus Gameplay- und CGI-Sequenzen bestand, begann laut der Quelle mit Szenen in Ägypten und wechselte dann zwischen verschiedenen Zeitperioden und Schauplätzen (ein Land in Asien, dann Frankreich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und Abstergo Industries in der heutigen Zeit). Der Insider war sich nicht sicher, ob das Video in der Form auch Öffentlichkeit präsentiert wird. Die offizielle Ankündigung des neuen Assassin's-Creed-Spiels wird für die E3 2017 erwartet.